PSOE, Podemos y socios afean al PP su oposición a los peajes cuando rechazaba levantarlos en el Gobierno

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PNV y el PDeCAT han reprochado al PP su postura relativa a la generalización de un sistema de pago por uso en las carreteras cuando, al frente del Gobierno, amplió concesiones con este sistema con empresas constructoras y rechazó levantarlos.

Todo ello en el debate de una moción, consecuencia de la interpelación dirigida por el PP al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que llama al Gobierno a retirar la propuesta de extender los peajes, a comunicar esta rectificación del Plan de Recuperación a la Comisión Europea, y a renunciar a una propuesta similar en futuras leyes.

"Que el partido de las radiales nos venga a dar lecciones es un insulto", ha espetado Rafa Mayoral, de Podemos, recordando que con el modelo vigente "se han estado hinchando a ganar millones grandes empresas del cártel de la obra pública".

César Ramos, del PSOE, ha asegurado diferentes ministros del PP plantearon a su grupo su conformidad con este modelo --"Así nos lo manifestaron todos sus ministros y nosotros les dijimos que estábamos dispuestos a debatir"-- y Sergi Miquel, del PDeCAT, ha llamado a encontrar un modelo intermedio "entre el gratis total y el abuso que hay en algunas carreteras y peajes".

Asimismo, ha señalado que, cuando se habla del "chantaje de nacionalistas", hay que recordar que Catalula es la comunidad con más kilómetros de pago y el País Vasco con más peaje por vía de alta capacidad. "Cuando pedíamos el fin de los peajes y gobernaban, hacían oídos sordos", ha abundado Inés Granollers, de ERC.

El portavoz de Transportes del PNV, Iñigo Barandiaran, directamente ha calificado como "despropósito" el debate, recordando que la Comisión Europea "promueve la tarificación por uso", que se hace bajo los principios de que "quien usa y contamina, paga" y que ello sirve para homogeneizar criterios territoriales y obtener vías de financiación del Estado social.

"MINISTRO CHARLATÁN, MENTIROSO E IRRESPONSABLE"

En la defensa de la moción, la diputada 'popular' Elena Castillo ha pedido al titular de Transportes, no presente en el Pleno, "que no se dedique a ser Don Juan Tenorio": "No porque vaya a recibir a las damas al aeropuerto, sino que realmente, se ajuste a lo que describía Zorrilla: 'Por donde quiera que fui la razón atropellé, la virtud escarnecí, a la justicia burlé y a los amigos vendí", ha recitado.

Asimismo, ha descalificado a Ábalos como "un charlatán con la carea más dura que los raíles de tren que su Ministerio tiene abandonados". "Además de mentiroso, es tremendamente irresponsable", ha abundado.

Han respaldado la moción de los 'populares' Vox, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y el BNG, quienes han cargado con la decisión del Gobierno de incluir esta medida en el Plan de Recuperación dirigido a la Comisión Europea, con los compromisos de inversiones y reformas en el marco de recepción de fondos europeos.

El diputado de Vox Rodrigo Jiménez Revuelta ha señalado que, con este sistema, el Gobierno podrá conocer el origen y el destino de los usuarios de las carreteras "con el fin de controlar a los ciudadanos, y todo con pequeñas dosis de aparente legalidad".

Por su parte, Néstor Rego, del BNG, ha subrayado que "sin alternativa", la generalización del peaje "no es una medida ecológica", sino "antisocial", y ha señalado que mayores costes tendrá esta extensión del pago por uso en forma de siniestralidad por el uso de vías secundarias.