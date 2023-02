PSOE, Podemos y sus socios niegan la degradación institucional de España y acusan a CS de "confrontar" buscando votos

Los 'naranjas' sólo obtienen el apoyo de PP y Vox, que coinciden en criticar los pactos del Gobierno con ERC

El PSOE, Unidas Podemos y el resto de sus socios parlamentarios han rechazado este martes en el Congreso que el Gobierno de Pedro Sánchez haya provocado una degradación institucional de España, al tiempo que han acusado a Ciudadanos de buscar la "confrontación" en el Congreso con ánimo de obtener rédito electoral.

La portavoz de Ciudadanos en la Cámara Baja, Inés Arrimadas, ha defendido una moción que alude a la supresión del delito de sedición y la reforma de la malversación y a las fallidas enmiendas para modificar el sistema de elección del Tribunal Constitucional. Además, se insta al Gobierno a "no asumir" referéndum alguno en Cataluña y a recuperar la tipificación del delito de convocatoria de consultas ilegales.

Durante su intervención, ha dicho que su moción "no es ideológica", sino que "pide cosas muy básicas en un Estado de Derecho" e incluso "no sería necesaria en circunstancias normales". A su juicio, "lo único sólido que va a dejar" Sánchez es una "alianza parlamentaria y electoral" con los independentistas catalanes, ya que sostiene que votar al PSOE es "votar el programa de ERC". "No deberían tocar ni con un palo el Código Penal", ha rematado.

Ni el PSOE ni ninguno de sus socios parlamentarios han apoyado la moción de Ciudadanos, que se votará este jueves. Por parte de los socialistas, la secretaria general del grupo, Isaura Leal, ha asegurado que el texto sólo tiene el objetivo de alimentar "la confrontación", que Arrimadas "ha automatizado de forma irrefrenable" en un rosario de temas, como las pensiones o Cataluña.

En esta línea, ha recriminado a la portavoz 'naranja' que "nunca" contribuye a "buscar soluciones" sino que "alimenta la desinformación y la alarma social injustificada" y le ha preguntado si "lee lo que escribe" cuando afirma que Sánchez está contribuyendo al "desmantelamiento del modelo de Estado social, democrático y de Derecho".

ESTRATEGIA DE DERECHAS ILIBERALES

En cuanto a Unidas Podemos, el diputado Roberto Uriarte ha afeado a Arrimadas que el texto propuesto no trasluce "nada de ideología liberal" sino que exhibe el "argumentario de las derechas antiliberales", subrayando que el partido 'naranja' es "palmero" de estos partidos.

Así, ha señalado que utilizar el argumento de la crisis institucional "es una estrategia de las derechas iliberales", como por ejemplo el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y le ha instado a hablar de que la falta de acuerdo para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sí es una "crisis institucional".

El portavoz adjunto del PNV, Mikel Legarda, ha adelantado que su grupo no apoyará la moción de Ciudadanos al considerar que su texto pide revertir decisiones que ha tomado el Congreso y el Gobierno respecto al 'procés' que, desde el punto de vista del PNV, "están bien tomadas".

"Consideramos que han encauzado y desinflamado un conflicto político en torno a las distintas sensibilidades de pertenencia", ha agregado, antes de matizar que actuaciones anteriores a este respecto, como intervenir la autonomía catalana u operaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o jueces llevaron a esta problemática a un "callejón sin salida".

Por parte del PDeCAT, Genís Boadella, ha echado en cara a Arrimadas los malos resultados electorales de Ciudadanos en Cataluña y ha circunscrito lo aprobado en sede parlamentaria a una "modificación del Código Penal, no un desguace". También ha señalado que la denominación "mesa del chantaje" a la mesa del diálogo entre las autoridades catalanas y del Gobierno es una "argucia verbal" que no tiene "rigor" en el debate político. "Esto allana el camino a la gente de Vox", ha advertido el diputado, que también ha avisado a Arrimadas de que este debate está "agotado electoralmente" y "no va a dar más de sí" a los 'naranjas'.

Josep Pagès, de Junts, ha destacado que la moción debatida "no está mal encaminada" al recriminar que el nombramiento de los magistrados del TC se intentó "colar por la puerta detrás", pero, por lo demás, ha señalado que Ciudadanos hace gala de un "liberalismo garbancero" y un "nacionalismo cuartelario español" en su texto.

UNA TRANSICIÓN PENDIENTE

Por su parte, la diputada de ERC Carolina Telechea ha trasladado que su partido votará no y ha lamentado que "cansa siempre hablar de lo mismo". Sí ha coincidido con Arrimadas en la "mala calidad democrática en España", pero por el "encarcelamiento de presos políticos por un referéndum que no es delito, tal y como reconocen en su moción".

De forma paralela, ha señalado que, con la reforma del Código Penal, ERC buscaba enseñar "las grandes contradicciones en España" y "que mucha gente abriera los ojos y viera que España tiene pendiente hacer la transición democrática porque no la ha hecho y sigue habiendo una élite postfranquista en la Justicia o el Ejército".

Arrimadas sólo ha logrado el apoyo explícito de PP y Vox. Por parte de los 'populares', Vicente Betoret ha señalado que el Gobierno despliega una "agenda ideológica" que va "en sentido contrario" a la "gravedad" derivada de la crisis social y económica por la pandemia de COVID-19 y la invasión de Ucrania.

A su juicio, la agenda ideológica lleva implícita "ataques" a cualquier persona o institución que "no acate servilmente" los postulados del Gobierno y sus socios. En esta línea, ha acusado al Gobierno de "colonizar" organismos, como el CIS, RTVE o la CNMV con "personas afines".

LA PERTINENCIA DE LA MOCIÓN

Mientras, el diputado de Vox José María Sánchez García ha destacado que la moción defendida por Ciudadanos es "totalmente pertinente" y ha mencionado lo que considera "un indulto encubierto" a los condenados por malversación. "El separatismo catalán apoya la supervivencia de Sánchez en Moncloa", ha lamentado.

Así, ha asegurado que España vive una "crisis institucional" pero no puede hacerse nada salvo esperar al final de la legislatura y aguantar los "atropellos constitucionales" de los que el PSOE y sus socios son "protagonistas constantes".

Por último, el diputado expulsado de UPN Carlos García Adanero, próximo candidato del PP a la Alcaldía de Pamplona, ha remarcado la "importancia" de la moción y ha criticado el "pacto alcanzado con ERC para perdonar el delito (de sedición) porque le viene bien al Gobierno para seguir gobernando".