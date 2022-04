PSOE y Podemos ven en la ausencia de Pollán en Villalar "falta de respeto" y que no entiende a quién representa

VALLADOLID, 21 (EUROPA PRESS)

PSOE y Podemos consideran que la ausencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, de la celebración del Día de la Comunidad en Villalar el próximo 23 de abril es "una falta de respeto" y además demuestra que no entiende que representa a todos los castellanoleoneses y no a sí mismo ni a Vox.

Así se han expresado los secretarios generales de PSOE y Podemos en Castilla y León, Luis Tudanca y Pablo Fernández, respectivamente, durante la presentación del Manifiesto de Villalar después de que el procurador de Vox por León haya confirmado que no asistirá a Villalar y haya señalado que es una decisión "personal" y aclarar que sus decisiones como presidente de las Cortes son "personales" y no tienen que ver con su formación.

A este respecto, Luis Tudanca ha asegurado que le "preocupa enormemente" todo lo que está sucediendo en Castilla y León con el nuevo gobierno, con la "ruptura" incluso de muchos consensos que ha costado mucho conseguir.

Tudanca ha recordado que al PP le "costó mucho" entrar en la "dinámica" de Villalar y del "respeto institucional" a esta fiesta de villalar.

"A mí me preocupa enormemente que desde las más altas instituciones de Castilla y León se ponga en tela de juicio todo lo conseguido y se entre en un proceso de ruptura utilizando la representación de la Presidencia de la Cámara sin ningún tipo de consenso, sin ningún tipo de acuerdo", algo que considera que "no es bueno".

En esta línea, ha asegurado que aquellos que han "colocado" al frente de instituciones tan importantes como las Cortes de Castilla y León, "aquellos que no creen en las instituciones a las que representan", tienen "buena parte de culpa".

Tudanca, quien ha reiterado que observó utilización de las Cortes en la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, cuando es "la casa de todos los castellanos y los leoneses", algo que tampoco es bueno.

"Y el señor presidente de las Cortes de Castilla y León debería recordar que no está representándose a sí mismo ni a su partido. Está representando a la Cámara, que está representando a todos los castellanos y a los leoneses y como tal debería comportarse", ha aseverado Tudanca.

PREOCUPACIÓN

Así, le parece "preocupante" no sólo por el gesto de lo que supone no asistir a la fiesta de la Comunidad con el cargo que ocupa, sino lo que significa "de poco respeto y de entender mal qué significa ser Presidente de las Cortes" porque no se representa ni a sí mismo ni a Vox.

Por su parte, Pablo Fernández ha coincidido con Tudanca en que este hecho pone de manifiesto "que se está haciendo una utilización torticera y partidista del cargo que ostenta" y ha agregado que Vox todavía "no se ha dado cuenta" de que cuando está en cargos institucionales representa al conjunto de la ciudadanía y no a su partido político.

"Intentan parasitar instituciones", ha afirmado el secretario general de Podemos, quien ha advertido de que las Cortes las preside un partido que no cree en las comunidades autónomas, "no cree en Castilla y León ni quiere celebrar la fiesta de Castilla y León".

Además, tras apuntar a un "sesgo evidentemente ideológico" de Vox, ve en la ausencia de Villlar un "rechazo" a acudir por parte de una formación que "no cree" en la igualdad, quiere "menguar" lo público, es la "antítesis" de la justicia social.

En esta línea, ha insistido en que es una falta respeto, "triste" y además una "incongruencia" de un partido que ha entrado en el Gobierno y preside las Cortes cuando se quiere "cargar" las comunidades autónomas y en sede parlamentaria reivindica que las quieren destruir "desde dentro", por lo que le ha calificado de "partido antisistema".