El PSOE se queda con tres concejales en El Ejido (Almería) tras el abandono de dos, entre ellas su candidata la alcaldía

EL EJIDO (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de El Ejido (Almería) se ha visto reducido a tres concejales tras la marcha al grupo de no adscritos de dos de sus ediles, entre ellas, la que concurrió como candidata a la alcaldía del municipio en las elecciones municipales del pasado año, Maribel Carrión.

Los socialistas, que figuraban como tercera fuerza política en el Consistorio ejidense tras la mayoría absoluta del PP, con 14 concejales, y el fortalecimiento de Vox, con seis ediles, ven debilitada aún más su influencia en el tercer municipio más grande de la provincia ante las divisiones internas que se han dado durante los últimos meses, motivadas especialmente por la coordinación y liderazgo de la formación.

"Mi cara está colgada ahí por los carteles y yo era la candidata", ha dicho Carrión, quien ha criticado que desde el principio del mandato se designara al secretario municipal del PSOE de El Ejido, José Miguel Alarcón, como portavoz en el Ayuntamiento con una liberación completa en base a un acuerdo previo que, según entendía, debía revertirse. "No se han tomado las medidas lo rápido que se tenían que haber tomado", ha dicho.

Para Carrión, "aquí no se defienden los intereses de los vecinos ni los valores del PSOE, sino otros intereses que no sabemos muy bien cuáles son", según ha trasladado en una comparecencia ante los medios acompañada de la edil que también abandona las filas socialistas, Araceli Sobrino. Ambas han registrado en el Ayuntamiento su solicitud para el paso al grupo de no adscritos en el próximo pleno.

En este sentido, ha cargado contra la figura de Alarcón, el excandidato con el que, según ha recordado, el PSOE ya perdió dos ediles en 2019 --de siete a cinco--; puesto que ve "anómalo" no haber sido ella misma la portavoz. "Me vi desprovista de mi derecho a ser portavoz y concejal liberada, liderando así la oposición del PSOE", ha lamentado.

Con ello, ha afeado el trabajo realizado por Alarcón en los últimos 11 meses. "Lo que nos preocupa y disgusta es comprobar día a día cómo el portavoz y concejal liberado actual no ha sabido crear una estrategia de trabajo, sino que improvisa y ejecuta de forma unipersonal acciones que sólo sirven para su promoción personal", ha asegurado.

Así, ha señalado que Alarcón "invisibiliza" a las ediles que han sido "críticas" con su gestión, sentido en el que ha recalcado que la situación ha empeorado progresivamente. "Esto no es un arrebato de un día ni una pataleta", ha añadido Carrión, quien ha dado cuenta de las críticas manifestadas por ambas en una asamblea general ordinaria celebrada el pasado 14 de marzo, donde ya presentó su dimisión como miembro, según ha dicho

Su paso al grupo de no adscritos, según han defendido, ha sido comunicado previamente a los órganos superiores del partido, "tanto a nivel regional como a nivel provincial", a los que, además, se ha expresado su "descontento" por la "imposibilidad de ejercer" su labor, de lo que responsabilizan al secretario local del PSOE.

"NO NOS CONSIDERAMOS TRÁNSFUGAS"

Las concejales han asegurado que su decisión responde a un "acto de responsabilidad". "No nos consideramos tránsfugas", ha añadido Carrión, para quien con la labor de oposición que se está llevando no se está apostando por los valores del PSOE ni por los intereses de los ejidenses.

Así, ha señalado que en los niveles superiores del partido son conscientes de que el liderazgo está "debilitado" y que "no se está haciendo un trabajo de forma coordinada".

"Esta no es la primera ocasión que sucede esto en el PSOE de El Ejido, sino que viene siendo la tónica general y la forma de actuar de estos dirigentes locales", ha criticado la concejal, quien ha recordado que otros candidatos en el pasado "tuvieron que dimitir uno antes y otro al poquito de celebrarse las elecciones", de modo que "acabaron entregando su acta y marchándose a su casa".

No obstante, ambas concejales han asegurado que van a "seguir siendo socialistas" por el "respeto" y "cariño" que le tienen al partido, y porque defienden "los valores socialistas", de modo que si bien adoptan su decisión "con cierta tristeza", ha sostenido que no están dispuestas a "seguir formando parte de este despropósito" con "Alarcón al frente".