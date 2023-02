El PSOE recalca que modificará la Ley del 'solo sí es sí' si no hay acuerdo con Podemos para hacerlo conjuntamente

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario de Política Municipal del PSOE y vicepresidente del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado este jueves en Sevilla que "la ley del solo sí es sí se va a cambiar, se va a modificar en sus aspectos técnicos y jurídicos para que no produzca lo que en esas 300 revisiones de sentencias ha producido", aunque ha precisado el alcance de esa reforma para apuntar que "no vamos a cambiar la filosofía de la ley". Pero ha querido dejar claro que aunque van a intentar que sea una solución de Gobierno, lo harán los socialistas "sin ningún género de duda" si no puede ser así.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Gómez de Celis se ha pronunciado sobre la modificación de la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual, conocida coloquialmente como la Ley del 'sólo sí es sí'.

Gómez de Celis ha situado el corazón de la contribución de la norma en el hecho de que "las mujeres no tengan por qué demostrar si ha habido violencia, agresión, con el hecho de que no hayan dicho o quedado claro y manifiesto que era voluntad de la mujer", aspecto que ha estimado "debe estar sancionado en la ley", que es una de las demandas de Unidas Podemos, no alterar el peso del consentimiento informado.

"Vamos a intentar que sea una solución de gobierno, pero si no puede ser así, lo haremos los socialistas sin ningún género de duda", ha sostenido el dirigente socialista de la Comisión Ejecutiva Federal sobre la voluntad de acometer la modificación de la Ley, en referencia a las reticencias públicas de la representación de Unidas Podemos en el Gobierno para acometer esos cambios.

"La filosofía política y de protección de la mujer no va a cambiar", ha insistido Gómez de Celis, quien ha remarcado la necesidad de "cambiar aspectos técnicos y jurídicos" con la pretensión de que "no haya revisiones a mejor de las condenas de aquellas personas que han generado algún tipo de violencia contra la mujer".