PSOE-A rechaza "entrar en polémicas" con Escrivá sobre fiscalidad: "Quien tiene que posicionarse es el Gobierno"

SEVILLA, 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha rechazado este miércoles "entrar en polémicas" con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ante su idea a favor de centralizar impuestos, y ha manifestado que "quien tiene que posicionarse" al respecto "es el Gobierno" de España.

En una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, la portavoz del PSOE-A en la Cámara, Ángeles Férriz, se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas después de que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, señalase este pasado martes en una entrevista en Onda Cero que, a título personal, era partidario de centralizar impuestos para evitar que las comunidades autónomas compitan entre sí en materia fiscal, después de que la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid hayan anunciado la supresión del Impuesto sobre Patrimonio en sus regiones.

La dirigente del PSOE andaluz ha señalado que, "si el ministro está planteando" alguna propuesta al respecto de esta cuestión fiscal, "me imagino que se sentará con las comunidades autónomas y les hará un planteamiento".

Tras ello, ha apostillado que en el PSOE-A "no tenemos ningún posicionamiento, más allá del que conocen" los medios de comunicación y que "es el de mi partido", ya "sobradamente conocido", que defiende la "progresividad en los impuestos, y que paguen más quienes más tienen".

En esa línea, Férriz ha añadido que "esa progresividad que brilla por su ausencia" en Andalucía "no puede servir para disfrazar de una bajada de impuestos general lo que no ha sido", y al respecto ha criticado que, en la anterior legislatura, por parte del Gobierno de Juanma Moreno, se impulsó "una bajada de impuestos" que "ha beneficiado a los que más tienen y no ha sido progresiva".

Ha incidido así en que en el PSOE-A "no vamos a estar a favor de que los regalos fiscales se le hagan a quien menos lo necesitan, en un momento tan difícil", además, como el que atraviesan "muchas familias andaluzas, que se quedan en estos momentos sin ninguna medida a la que acogerse", según ha remachado.

En todo caso, ante reiteradas preguntas de los periodistas para que se posicionara en relación a la propuesta de Escrivá a favor de centralizar impuestos, la vicesecretaria general del PSOE-A ha señalado que "el PSOE se mueve en el mismo esquema en el que se mueve el ministro", que es "que los impuestos tienen que ser progresivos", y que no se debe hacer una "política fiscal como la que acaba de hacer" la Junta de Andalucía gobernada por Juanma Moreno, con la que "se beneficia a un 0,2% de la población" únicamente.

En esa línea, ha criticado que "el PP defiende a los poderosos, a los ricos", mientras que "otros --en alusión a los socialistas-- estamos en otra dinámica, de ayudar a la gente que lo está pasando mal". "Los socialistas sabemos cuando gobernamos que los impuestos son necesarios y es importante que todo el mundo pague en función de la capacidad económica que tiene", ha añadido.

Sobre las declaraciones de Escrivá, ha reiterado que el ministro "tendrá que aclarar lo que tenga que aclarar, y el Gobierno de España tendrá que posicionarse", así como ha insistido en que el PSOE andaluz está "en el marco donde se ha mantenido el PSOE siempre", en el que "lo primero es la progresividad", y lo segundo, que hay que ver "a quién" se baja los impuestos, porque éstos son "para mantener los servicios públicos".

SOBRE LAS CRÍTICAS DE PAGE: "CADA CUAL ES LIBRE DE OPINAR"

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas sobre las recientes críticas, en una entrevista, del presidente de Castilla la Mancha, el socialista Emiliano García Page, por criticar la política de pactos del Ejecutivo de Pedro Sánchez y su estrategia frente al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, la portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del PSOE andaluz ha indicado que tampoco va a "entrar en un debate sobre si le doy la razón a uno o a otro".

"Cada cual es libre de opinar", ha comentado Ángeles Férriz antes de agregar que en su partido, el PSOE, "se opina", y "a veces se está de acuerdo, a veces no, y no pasa absolutamente nada". "No voy a entrar en ninguna polémica ni voy a contribuir a alimentar ninguna polémica", ha zanjado la portavoz socialista.