EL PSOE rechaza fijar la fecha de la investidura hasta cerrar un acuerdo para reelegir a Sánchez

Aunque la potestad recae en Armengol, la dirección prefiere no ponerse topes y seguir negociando hasta asegurarse los votos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

La sesión de investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, seguirá sin tener fecha hasta que los socialistas no alcancen un acuerdo con los distintos grupos parlamentarios que garantice una mayoría de votos, según sostienen fuentes del PSOE y del Gobierno.

Aunque la fecha es potestad de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, distintas fuentes del entorno más cercano de Sánchez dan por hecho que el anuncio se seguirá posponiendo y que no se fijará la fecha de la votación en el Congreso hasta que los socialistas estén en condiciones de sacarla adelante.

Pese a todo, fuentes de Moncloa se muestran convencidas de que no se marcará el día de la investidura por el momento. "Hasta que no haya acuerdo no habrá fecha" repiten tanto en Moncloa como en el PSOE. En este sentido, además, recuerdan la frase lanzada por Sánchez el pasado viernes desde Granada.

"Nada está acordado hasta que todo esté acordado", indicó el presidente del Gobierno en funciones el mismo día que se refirió por primera vez a una posible "amnistía" a los implicados en el procès de forma explícita. Según deslizan, esta afirmación también engloba la fecha de la investidura, a pesar de que la decisión no la debe tomar el Ejecutivo.

EL PP RECLAMA A ARMENGOL QUE PONGA UN DÍA

Además, las fuentes consultadas descartan que se vaya a conocer la fecha al final de esta semana, cuando Sánchez termine la ronda de consultas con los grupos parlamentarios. "Es muy pronto", indican.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo se viene quejando de que Armengol está siendo más flexible con Sánchez pues a él le fijó una fecha al día siguiente de que el Rey le designara como candidato. Hace ya una semana acusó a la presidenta del Congreso de actuar como una "militante" por ser más permisiva con el líder de su partido.

Feijóo pidió tiempo para preparar su investidura una vez que Felipe VI le encargó sumar mayoría y por eso se descartó celebrar el debate a finales de agosto. Al final Armengol anunció que el debate sería un mes después, el 26 y 27 de septiembre, todo ello para evitar que en caso de una repetición electoral no haya que acudir a las urnas en Navidades.

Después del fracaso de la investidura de Feijóo, el Rey designó candidato a Sánchez hace más de una semana, el lunes 2 de octubre y hasta el momento no se ha establecido la fecha para la sesión de investidura. El límite es el 27 de noviembre pues pasado ese día se disolverían las Cortes y se convocarían nuevos comicios para el 14 de enero.

EL PSOE ENFRÍA LA INVESTIDURA

En un principio, ya con Sánchez como candidato oficial, en el PSOE apostaban por una investidura rápida, "cuanto antes" según indicaban. Sin embargo, con el paso de los días fue ganando fuerza la posibilidad de que el pleno de investidura se retrasase hasta el mes de noviembre.

Las últimas declaraciones de los socialistas apuntan en esa dirección. Este mismo martes, el portavoz en el Congreso, Patxi López enfrió la posibilidad de una investidura exprés al señalar que Sánchez usará el tiempo del que dispone.

"No se trata de hacer las cosas rápido sino de hacerlas bien", señaló este lunes después de la reunión entre Sánchez y Feijóo. Aunque no habló de fechas concretas, advirtió de que Sánchez va a usar su tiempo para buscar los acuerdos que le lleven a tener éxito en el proceso de investidura.

En la misma línea, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática en funciones ironizaba sobre el tema desde Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Al ser cuestionado sobre este asunto, se limitó a decir que la investidura sería antes del 27 de noviembre, la fecha límite.

Hay otros factores que contribuyen a retrasar el debate de investidura, como el Consejo Europeo de los días 26 y 27 de octubre o las casi dos semanas de obras que se necesitan en el Congreso para preparar el escenario del juramento de la Princesa de Asturias programado para el 31 de octubre. Por ello, en la Cámara Baja no esperan que se lleve a cabo antes de la segunda semana de noviembre.