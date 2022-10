El PSOE rechaza la polémica por el debate de los sueldos de los diputados y aboga por "dignificar" la política

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este martes como "razonable" la subida de un 3,5 por ciento del sueldo a los diputados prevista para 2023 y ha apostado por "dignificar" la acción de la política.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz socialista ha recordado que, desde 2010, los diputados sólo han disfrutado de dos aumentos de más o menos el 1 por ciento de sus salarios y ha hecho hincapié en que, en esta ocasión, la subida se ha ligado al acuerdo alcanzado con los funcionarios.

"Tampoco creo que podamos estar castigando permanentemente a la política", ha agregado López, quien considera que el sueldo a los diputados "fue una gran conquista de la izquierda" porque, sin ello, quién se dedicaría a la política: "Aquellos que tengan fortunas para poder dedicar su tiempo a esto, los señoritos", ha lamentado.

EVITAR QUE SÓLO HAGAN POLÍTICA LOS SEÑORITOS

Ante las críticas de PP, Vox y Ciudadanos por el aumento de sueldo, el portavoz socialista se ha limitado a señalar la "incoherencia" de los 'populares', que en el Congreso votaron en contra y en el Senado a favor.

Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha descartado entrar en el debate en torno a los salarios de los diputados, si bien lo considera "interesante", pero ha recordado que la remuneración a los políticos fue "una victoria de la clase trabajadora".

En este contexto, ha incidido en que "hasta hace relativamente poco, en política había según quien, que se lo podía permitir y defendía según qué cosas".

NI POPULISMO NI DEMAGOGIA

Mientras, el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha recalcado la crítica de su formación a la subida de sueldos de los diputados, alegando que la actividad ya está "bien remunerada" y "por encima de los salarios medios" de España, si bien ha sostenido que ha de ser un trabajo remunerado para evitar que sólo "los ricos" se puedan dedicar a la misma.

El también portavoz adjunto 'naranja' en el Congreso, ha subrayado que su intención no es hacer "populismo y demagogia", pero el contexto actual de "sacrificios en las familias" obliga a los representantes públicos a ser "ejemplares" y no "una élite ni una casta". En esta línea, ha atribuido la desafección de la sociedad por la política a este tipo de gestos. "Es nuestra obligación que no pase", ha remachado en rueda de prensa.