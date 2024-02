El PSOE rechaza romper relaciones con Israel y pide a Podemos dejarse de "perfiles diferenciados" en el conflicto

Los socios de investidura exigen al Gobierno ir más allá de gestos simbólicos, mientras que PP y Vox sitúan a los morados con Hamás

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha reclamado este martes a Podemos que deje de "forzar perfiles diferenciados" y acepte la posición del Gobierno respecto al conflicto entre Israel y Hamás, que se concreta en la petición de un alto el fuego inmediato en la zona y en la solución de los dos estados.

Así lo ha hecho el diputado socialista Sergio Gutiérrez durante el debate de una proposición no de ley presentada por los 'morados' que busca instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a romper relaciones diplomáticas con Israel y promover, en el marco de la Unión Europea sanciones ejemplares contra este país, incluido un embargo total de armas.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha defendido que la respuesta israelí a la ofensiva lanzada por Hamás el pasado 7 de octubre es un "genocidio" y que el "largo sufrimiento del pueblo palestino" tiene lugar "ante la pasividad de Occidente", que "dura ya casi ochenta años".

Belarra ha atribuido la falta de respuesta ante el "genocidio" a una razón "cruel e inhumana, pero también simple": que Israel es aliado de Estados Unidos. Por ello, ha acusado al Gobierno de no querer romper relaciones con este país para "no molestar" a Washington.

BELARRA HABLA DE "HOLOCAUSTO"

La diputada 'morada' también ha equiparado la situación en la Franja de Gaza y Cisjordania con el Holocausto judío a manos de los nazis y ha lamentado que "la inacción destruye" la arquitectura institucional global creada tras la II Guerra Mundial para evitar que algo así volviera a suceder. "Está volviendo a pasar y estamos volviendo a dejar que pase", ha avisado.

El PSOE ha presentado enmiendas al texto de Podemos, que el grupo aún está estudiando, según ha revelado Belarra. Eso sí, la propuesta socialista rebaja las pretensiones de los morados y elimina la idea de romper relaciones con Israel.

En su respuesta, el socialista Gutiérrez ha querido poner en valor la postura de España frente al conflicto, remarcando que el Gobierno apoya un alto el fuego, la solución de los dos Estados y el mantenimiento de la financiación a la UNRWA, a diferencia de otros países.

"Una política fuerte y reconocida que no va contra Israel, sino contra los terroristas de Hamás y a favor del pueblo palestino", ha resumido, antes de condenar "sin matices" la "defensa desproporcionada" del Ejército israelí. Pero, ha defendido el papel de la diplomacia y "no cerrar las puertas al diálogo" con Israel, porque, de ser así, "lo único que queda" en la zona "es dolor y guerra".

DEJEN DE AGRANDAR DIFERENCIAS

Por todo ello, ha pedido a Podemos "no forzar perfiles diferenciados" y que "valoren y apoyen los esfuerzos" del Gobierno "en busca de la paz y la defensa de la legalidad internacional". "Dejen de agrandar las desavenencias e intenten estar al lado, por una vez, del Gobierno de España, aunque sea en algo tan obvio como la defensa de la paz, la vida y la libertad", ha añadido, antes de asegurar a los 'morados' que esta actitud "no les va a producir urticaria", pero ellos "sí pueden contribuir desde su escaño con un granito de arena para lograr un mundo más justo".

Sumar, ERC y Bildu, socios parlamentarios habituales del Gobierno se han posicionado a favor del texto de Podemos. La diputada saharaui de Sumar, Tesh Sidi, que se ha estrenado este martes en la tribuna de oradores, ha lamentado que su grupo echa en falta temas como el fin del apartheid en los territorios palestinos en la iniciativa de Podemos, pero ha querido trasladar el apoyo al texto "en lo fundamental". Su grupo parlamentario ya había adelantado en rueda de prensa que lo respaldarían.

Durante su intervención, la diputada de Sumar ha arremetido contra el Gobierno y el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, por no haber puesto fin a la exportación de armas a Israel, según denuncian.

A su juicio, esta actitud "supone una enmienda y una posición contraria" a la que defiende su grupo parlamentario y ha hecho hincapié en que España no puede apoyar con ayuda humanitaria mientras financia material militar.

Del lado de ERC, el diputado Jordi Salvador ha trasladado que, si la votación del texto es por puntos, su grupo apoyaría "la mayoría" de los mismos, mencionando específicamente el alto el fuego, la liberación de los rehenes, el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y una revisión de las relaciones con Israel, entre otros.

También ha querido exigir al Gobierno "ir más allá de los gestos simbólicos" porque "las palabras no bastan para acabar con la guerra" y este "Gernika televisado", aunque ha saludado la decisión del Gobierno de no suspender la financiación a la UNRWA.

El diputado de Bildu Oskar Matute ha informado de que su grupo puede ver ciertos "matices" en la proposición no de ley planteada por Podemos, pero su grupo "está de acuerdo en lo sustancial". Lamentando que el pueblo palestino sufre un "genocidio", ha querido recalcar su respaldo a la "justa causa" de los palestinos "en favor de su liberación nacional".

PNV: IDEAS DESACONSEJABLES

El PNV, por su parte, ve la propuesta de Podemos "escorada" y, en algunos puntos, "contraproducente para el objetivo que dicen defender". "Podrían incluso cerrar algún camino", ha agregado el portavoz, Aitor Esteban, que ha recomendado a los 'morados' consensuar el texto con el resto de grupos para que no descarrile. Ha señalado que su grupo está dispuesto a lo propio.

Por lo demás, ha puesto el foco en que a Hamás "no le importan las vidas humanas ni su pueblo" y que la reacción de Israel "no se ha ajustado a los mínimos estándares de Derechos Humanos y legislación internacional". "Haber sido objeto de un odio histórico y de un intento de genocidio no te da legitimidad para eliminar los Derechos Humanos y eliminar un país con la crueldad del adversario", ha dicho.

De su lado, el diputado 'popular' Carlos Floriano ha rechazado la "posición sectaria, partidista y poco equilibrada" de Podemos, aunque se ha mostrado favorable a votar a favor del punto que habla sobre el establecimiento de corredores humanitarios si la votación es por puntos.

Ha reprochado que el texto hace "imposible deducir" que Hamás llevó a cabo "una masacre contra el pueblo israelí", pero ha concedido que la respuesta tiene que llevarse a cabo de acuerdo con la normativa internacional. Asimismo, ha recalcado que es necesario trabajar para lograr la solución de los dos Estados "viables y democráticos", la liberación de los rehenes y un alto el fuego.

Floriano ha aprovechado su intervención para acusar a Podemos de "estar" con Hamás o Irán: "siempre que ven una democracia se ponen frente a ella como si les produjera urticaria", ha dicho.

Por último, la diputada de Vox Reyes Romero ha afirmado que la proposición no de ley "pretende blanquear" a Hamás. Ha centrado sus palabras en acusar a Hamás de "construir túneles, comprar armamento de contrabando y construir casoplones para sus líderes".

Asimismo, ha acusado a Hamás de usar a los palestinos como "escudos humanos" y de haber convertido escuelas, mezquitas y hospitales "en arsenales militares terroristas".