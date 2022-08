El PSOE reconoce "avances" para una posible moción de censura con el PP en la ciudad de Ourense

Baltar dice que el PP local tiene "autonomía" para negociar

OURENSE, 25AGO. (EUROPA PRESS)

El Partido Socialista de Ourense ha reconocido este jueves que existen avances en las negociaciones sobre un acuerdo de una posible moción de censura con el Partido Popular para recuperar la alcaldía que ostenta Gonzalo Pérez Jacome.

El secretario provincial de la formación, Rafael Rodríguez Villarino, ha explicado que hay "contactos muy restringidos", pero que esta vez "podría llegarse a algún tipo de acuerdo" porque "las negociaciones van por muy buen camino".

"Ambas partes tenemos como objeto que esto pueda materializarse y también la experiencia previa de que poner el foco mediático al final podía perturbar llegar algún tipo de acuerdo", ha dicho Villarino, quien "confía" en que sea una realidad porque "la ciudadanía lo lleva pidiendo durante mucho tiempo".

De este modo, he recordado que la formación presentó una moción de censura con las nueve firmas de los concejales socialistas en una notaría, al no tener las 14 firmas necesarias para hacerlo a través del ayuntamiento y a la espera de que los otros grupos "decidiesen sumarse", algo que no se concretó.

"Después hubo intentos posteriores que tampoco dieron fruto", ha continuado Villarino, que cree que esta vez sí se llegará a buen puerto porque "la ciudad lo está pidiendo a gritos". "Nadie entendería que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo y cambiar esta deriva", ha incidido.

Con todo, el secretario provincial del PSOE ha dicho que "no hay un acuerdo concreto", sino que "se están barajando varias posibilidades", entre las que ha despejado la situación con el reparto de competencias municipales.

Así, ha trasladado que en las conversaciones los populares pedían "unas áreas de gobiernos similares a las que ya tenían" dentro del Ejecutivo que compartín con Democracia Ourensana, pero también se habló de que esas áreas de gobierno "tendrían que adaptarse a la realidad del Grupo Socialista como el partido más votado de las elecciones municipales".

Sin embargo, consideran que ese "no será un punto de discordia", para llegar a un acuerdo, como tampoco la posibilidad de que otras fuerzas formen parte del posible gobierno conjunto. En este sentido, reconocen conversaciones con Ciudadanos.

LISTA MÁS VOTADA

Durante esos "contactos restringidos", según Villarino, ha estado sobre la mesa que PP y PSOE faciliten de que gobierne la lista más votada en el ayuntamiento de Ourense y en la Diputación, un acuerdo que no le causa "ningún malestar" porque "se habla de hacer un proyecto de ciudad que no termine en nueve meses".

De este modo, el acuerdo tendría vigencia para las municipales del 2023 por lo que, de formalizarse la moción de censura, PSOE y PP se comprometerían a que tras las elecciones de la próxima primavera gobierne la lista más votada en caso de que no hubiese mayoría absoluta.

Con todo, el secretario provincial del Partido Socialista ha dicho que "es una exigencia que aún no ha sido finalmente ratificada y no se ha llegado a un acuerdo".

DIRECCIÓN LOCAL

Mientras, desde la ejecutiva municipal que dirige Natalia González, rival en distintos procesos internos de Villarino, han explicado que a día de hoy no tienen noticias de la nueva dirección local del Partido Popular, así como "tampoco ninguna solicitud de reunión", por lo tanto "todo lo hablado tiene que formalizarse y concretarse" y será a partir de ahí cuando los socialistas "defenderán que haya un acuerdo por el interés general de los vecinos".

Así pues, González ha remarcado que van "a actuar por el libro" y "por encima de intereses partidistas o personales", siguiendo los estatutos que marcan una jerarquía en el partido que empezaría por el voto favorable de la militancia de la agrupación.

"NUEVO TIEMPO POLÍTICO"

Sobre este asunto también se ha pronunciado el presidente del Partido Popular a nivel provincial, Manuel Baltar, quien ha resaltado que "quedan 275 días para las elecciones locales de 2023 y ya hubo tiempo más que suficiente para construir una moción de censura".

Sin embargo, ha resaltado que el PP de Ourense y el resto de formaciones locales "tienen autonomía plena para iniciar o escuchar y explorar cualquier cuestión".

De este modo, ha dicho que con Manuel Cabezas "se abre un nuevo tiempo político en la ciudad de Ourense" y que tiene "plena autonomía" para que "se produzcan las conversaciones que se produzcan, se escuche lo que se escuche y se tomen las determinaciones que haya que tomar".

"El gran objetivo no es la moción de censura, sino que Manuel Cabezas sea alcalde en mayo de 2023 y le dé a la ciudad la velocidad que necesita", ha rematado.