El PSOE recurre ante la Junta Electoral Central los carteles contra Sánchez en el Metro de Madrid

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE-M ha recurrido ante la Junta Electoral Central los carteles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Metro de Madrid en los que insinúa que él va en Falcon y el resto de ciudadanos van en Cercanías, han trasladado fuentes socialistas.

Según avanzó 'El País', estos carteles aparecieron en la estación de Sol, en contra de la gestión de los trenes de Cercanías por parte del Gobierno de España. En declaraciones a los periodistas en la Plaza de Colín antes de celebrar un acto sobre ciencia e innovación, Lobato ha indicado que no conoce el emisor de estos paneles y que no le preocupaba la "parte jurídica" si no que haya candidatos que se presenten para liderar la Comunidad sin hacer propuestas.

"Aquí parece que solo hace propuestas concretas el candidato del PSOE. Parece que somos los únicos que tenemos un modelo claro, un propósito de región y propuestas concretas para Madrid. Allá el resto de partidos... quien quiera seguir con la crispación, el enfrentamiento...", ha lanzado.

En otro orden de cosas, ha criticado que el PP saque "a ETA y al Falcon de manera asidua", lo que muestra que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, solo tenga "ambición nacional" al ver "la debilidad" de su líder, Alberto Núñez Feijóo.