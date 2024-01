PSOE remite una petición de amparo a asociaciones de prensa por los hechos de "extrema gravedad" de Nochevieja en Ferraz

Pide apoyo para retirar credenciales de prensa en el Parlamento y las asociaciones de prensa estudian la petición para darle una respuesta

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha remitido una petición de amparo a los presidentes de varias asociaciones de prensa de España tras los hechos de "extrema gravedad" acaecidos en la pasada Nochevieja junto a la sede nacional de la calle Ferraz, donde se apaleó un muñeco con la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La misiva está firmada por el director de Comunicación del PSOE, Ion Antolín, y se dirige directamente al presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Miguel Ángel Noceda; la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), María Rey; la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díez; y los responsables del Colegio Oficial de Periodistas.

En el texto, recogido por Europa Press, Ion Antolín hace la citada petición de amparo "en defensa de las libertades de información y expresión, el buen ejercicio profesional del periodismo, y de la reputación de los periodistas en el cumplimiento de las normas éticas en el ejercicio del periodismo, como responsables de que estos principios rijan y se garanticen entre los profesionales y los medios de comunicación".

En este contexto, el dirigente socialista explica que este amparo se solicita después de los acontecimientos ocurridos la pasada Nochevieja en las puertas de su sede de Ferraz, de "extrema gravedad" y tras "meses de hostigamiento", que les han hecho denunciar los hechos ante la Fiscalía General del Estado (la cual acompañamos a este escrito), y "que están siendo seguidos y retransmitidos por pseudomedios de comunicación y pseudoperiodistas".

En concreto, el PSOE pide amparo a las asociaciones por la "amplificación y difusión que, a través de estos se realiza de un discurso de odio" del que, según dice, están siendo "víctimas a diario, con continuos ataques e insultos dirigidos al PSOE, sus representantes, y afiliados".

"Es por este motivo, con ocasión de estos hechos tan graves, que solicitamos de las asociaciones FAPE, APM, APP y el Colegio Oficial de Periodistas el apoyo a la solicitud que el PSOE formulará, tanto en el Congreso como en el Senado, así como en los parlamentos autonómicos, para la retirada de las credenciales de prensa a los pseudomedios y los pseudoperiodistas que los representan, que figuraban en el cartel del evento celebrado en la calle Ferraz la Nochevieja del día 31 de diciembre de 2023", detalla.

El partido que dirige Pedro Sánchez dice que va a "defender siempre un periodismo ético que cumpla su misión de informar a la ciudadanía, y también de control a los poderes del Estado desde un punto de vista crítico".

"El PSOE siempre ha defendido y defiende, como las asociaciones y el Colegio, el libre ejercicio del periodismo, como un pilar de nuestra democracia, pero no puede amparar bajo su apariencia, a conductas, que no respetan ni las leyes ni el código deontológico de la profesión, y por ello, cuando entendemos que esto se produce así lo denunciamos, sin que ello se pueda entender contra la libertad de expresión e información cuando no se respetan ni los derechos fundamentales de los demás ni los requisitos para su ejercicio", argumenta en la carta.

En el escrito, añade que las acreditaciones de carácter oficial para medios y profesionales "siempre deben responder a criterios profesionales y de ética periodística, donde es fundamental la obligación de la difusión de información veraz, verificada y contrastada como parte del derecho fundamental a la libertad de información y de expresión del artículo 20 de la Constitución Española".

Por este motivo, el PSOE considera que "debe evitarse" que, con estas (acreditaciones), puedan introducirse en las instituciones "aquellos que son ajenos a ese objetivo de difundir información veraz a la que tienen derecho los ciudadanos y amparan mediante su difusión mensajes de odio".

"No queremos que en nuestra sociedad nadie confunda a los verdaderos periodistas que hacen su trabajo a diario con honestidad, perjudicando a estos, con los pseudomedios y los pseudoperiodistas que los representan que han proliferado y que solo alimentan y difunden contenidos que no respetan la obligación de información veraz y pueden suponer discursos de odio que provocan crispación y ataques hacia diferentes colectivos como los inmigrantes, las mujeres y los colectivos LGTBI, y que ahora, buscando el mismo efecto, han dirigido su mirada hacia el PSOE y los partidos de izquierdas, sus representantes y sus militantes", concluye.

Fuentes cercanas a las asociaciones de prensa han confirmado a Europa Press la recepción de la solicitud de amparo del PSOE, que están estudiando en estos momentos para poder ofrecer una respuesta.