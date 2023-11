El PSOE responde a los jueces que el Parlamento no les fiscalizará ni revisará sus sentencias

Fuentes socialistas aseguran que se trata de reactivar comisiones de investigación parlamentarias como 'Pegasus'

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha asegurado que su acuerdo con Junts no busca "fiscalizar" a los jueces ni revisar sus sentencias ni sus resoluciones.

Es la respuesta que lanza el PSOE al comunicado firmado por diversas asociaciones de jueces y de fiscales acerca del acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya en el que expresan su "profunda preocupación" al considerar que "existe un riesgo evidente de quebrar la democracia".

Fuentes del PSOE precisan que "el acuerdo no prevé la creación de comisiones de investigación con el objetivo de detectar casos de 'lawfare'".

Además indican que cuando se refiere a "las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura", está aludiendo a las comisiones pactadas con Junts y con ERC para la constitución de la mesa del Congreso. "Ninguna otra", subrayan.

Esas comisiones son, según indican fuentes socialistas, la reactivación de la Comisión de investigación constituida el 28 de marzo de 2023 sobre la 'Operación Cataluña' (que se refiere al uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias que se demostraron falsas) y una nueva comisión sobre Pegasus.

"Por tanto, lo que se acuerda ahora es que las conclusiones de estas dos comisiones, como sucede en cualquier comisión de investigación, contendrán recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas. Se trata así de reforzar las garantías de nuestro Estado de Derecho", resaltan desde el PSOE.

"Por lo tanto, el Parlamento no va a realizar, en ningún caso, una revisión de ninguna sentencia o resolución judicial. El Parlamento no fiscalizará a los jueces. Eso no es lo pactado ni se podría haber pactado", indican fuentes socialistas.

Las mismas fuentes concluyen que "el PSOE respeta plena la independencia judicial, la labor de jueces y magistrados y la separación de poderes".