El PSOE responde a Podemos que la regulación de los pisos turísticos es una competencia "100% autonómica"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha señalado que la regulación de los pisos turísticos que reclama Unidas Podemos es una competencia autonómica y ha recordado que lo han incluido en el programa marco para las elecciones del 28M.

Así lo ha señalado en declaraciones a los medios después de la reunión del Comité Electoral que se ha reunido esta mañana en la sede del partido en la calle Ferraz.

De este modo ha respondido a la propuesta lanzada por Podemos --partido que forma parte del Gobierno de coalición junto al PSOE-- esta mañana, que reclama a los socialistas limitar las plazas de apartamentos turísticos en zonas de mercado de vivienda tensionadas al 2% del número de habitantes de la zona, aprovechando para ello la fase final de la tramitación de la Ley de Vivienda que se vota este jueves en el Congreso.

De esta forma los morados plantean la opción de incorporar esta regulación del alquiler de pisos turísticos en esta normativa mediante una enmienda transaccional, con vistas a "garantizar" la bajada de los precios y "evitar que fondos buitre y grandes tenedores retiren inmuebles del mercado residencial y los destinen al arrendamiento vacacional", según indicaron.

Alegría no ha expresado abiertamente su rechazo a la enmienda, aunque en todo momento ha remarcado que se trata de una competencia autonómica y no del Gobierno central y que por tanto no se puede incluir una obligación sobre una competencia que corresponde a otra administración.

En este sentido ha indicado que deben ser "muy respetuosos" con el resto de administraciones a la hora de ceñirse a las competencias de cada uno y no introducir temas que se escapen a este marco competencial.

En todo caso, la portavoz socialista ha subrayado que son conscientes de los "problemas" que genera en algunas zonas tensionadas la proliferación de pisos turísticos y que por tanto han incluido medidas para corregir esta situación en su programa marco para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo.

Asimismo ha recordado que es un tema que se abordó en la Convención Municipal del PSOE celebrada en Valencia la semana pasada en la que los socialistas cerraron su programa marco para las municipales.

A su juicio, el compromiso de los líderes autonómicos del PSOE con el control de los pisos turísticos es "claro y absoluto" y así aparece reflejado en el programa marco, ha añadido.

Respecto al sentido del voto del PSOE en esta enmienda, Alegría ha señalado que el grupo socialista en el Congreso siempre ha escuchado todas las enmiendas de los grupos. Sin embargo ha precisado que en esta ocasión "es justo reconocer", que se trata de una competencia "100% autonómica".