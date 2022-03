El PSOE resta importancia a que Aragonés no quisiera salir en la foto con Felipe VI en la Conferencia de Presidentes

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha quitado importancia al gesto del presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, que no acudió a la foto de familia previa a la Conferencia de Presidentes para no coincidir con el Rey, Felipe VI. Así, ha señalado que no tiene mayor trascendencia política.

En declaraciones a los medios desde Ferraz, Narbona ha señalado que "suele suceder" y que "no es la primera vez" que Aragonès no participa o no está presente en el momento en el que están los Reyes, al ser preguntada al respecto.

Además, ha afirmado que desde el PSOE no se da "mayor trascendencia desde el punto de vista político" a esta situación, aunque no ha aclarado si se lo han reprochado. Aragonès fue el único de todos los presidentes autonómicos que no acudió a la foto con los Reyes antes de la reunión de la Conferencia de Presidentes que se celebró este domingo en la isla de La Palma.

Por su parte, el lehendakari, Iñigo Urkullu, sí acudió a la foto aunque declinó la cena que ofreció el sábado por la tarde el Rey Felipe VI a los presidentes autonómicos que ya estaban en La Palma tras el acto de homenaje a la ejemplaridad del pueblo palmero.