El PSOE reta a Feijóo a decir si apoya o no las nuevas medidas fiscales en favor del "99,8% de los ciudadanos"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha retado este jueves al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha posicionarse ya sobre las nuevas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno y que, ha recalcado, "benefician al 99,8% de los ciudadanos".

En una primera valoración de las mismas, Feijóo ha tachado de "decepcionante y escasa" bajada de impuestos a rentas medias y bajas pactada por los dos partidos que integran el Gobierno, pero ha indicado que quieren estudiar toda la propuesta "con detalle" antes de pronunciarse sobre el conjunto de la misma.

"Como (el PP) se dedica a bajar impuestos al 0.2%, cuando se hacen propuestas que benefician al 99,8% igual no sabe qué decir", ha comentado López en los pasillos del Congreso.

"Es muy sencillo: ¿Saben o no saben que bajar los impuestos a los productos de higiene femenina beneficia a más de la mitad como población? ¿Les parece bien o no les parece bien que las rentas de menos de 15.000 euros no tributen, que se baje el IRPF a las de entre 15.000 y 21.000 euros, y que a las pymes se les rebaje el impuesto de sociedades?", ha añadido López.

Según el portavoz socialista, "igual lo que les parece mal y por eso no se quieren posicionar es que haya un impuesto a las grandes fortunas de más de tres millones de euros o que las grandes empresas tengan que tributar un mínimo del 15% en impuesto de sociedades".