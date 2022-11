El PSOE sostiene que la ley del 'sólo sí es sí' es "de todo el Gobierno" y evita pronunciarse sobre Irene Montero

Insiste en esperar a que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado unifiquen doctrina

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz de la Ejecutiva Federal, Pilar Alegría, ha sostenido este lunes que la ley de garantía de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí' es una norma de todo el Gobierno y su conjunto. Además, ha evitado pronunciarse sobre la ministra de Igualdad, Irene Montero, la principal impulsora de la misma.

"Las leyes que se aprueban en el Consejo de Ministros son leyes del Gobierno", ha señalado en una rueda de prensa desde la sede del partido en la calle Ferraz. "El protagonismo es de todo el Gobierno en su conjunto", ha indicado al ser preguntada sobre si respaldaba la ley y a la ministra Montero.

Alegría ha insistido además en que el objetivo de la ley "que se debatió durante más de dos años", según ha apuntado, es proteger a las mujeres y a los menores: "una protección integral de las víctimas", ha remarcado.

Así, ha señalado que han conocido la "interpretación de ciertas sentencias", en referencia a las revisiones por parte de los jueces en virtud de la aplicación de la norma que están acarreando reducciones de condenas e incluso ordenes de excarcelación. A su juicio deben esperar a que el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado se pronuncien y "unifiquen doctrina", según ha trasladado, "antes de extraer otras concusiones".

"Los importante, lo fundamental, lo nuclear es que el objeto (de la ley) no es otro que proteger a las mujeres", ha subrayado. "Viendo lo que ha sucedido, las interpretaciones de algunas sentencias, parece lógico y prudente esperar a la unificación de doctrina por parte de quien tiene la competencia, el TS y la Fiscalía General", ha reiterado, al tiempo que la ha caliifcado como una ley "pionera". "No se puede extraer ningún tipo de conclusión antes de este paso que me parece fundamental", ha añadido.

HACE UNOS DÍAS PEDÍA ESTUDIAR LA LEY

El pasado miércoles cuando se empezó a conocer la cascada de revisiones de sentencias, Alegría abogó por "estudiar y valorar de manera sosegada" la ley desde un punto de vista jurídico, para saber "las posibles modificaciones que hay que hacer para respetar claramente su objetivo: la protección clara y rotunda de las víctimas".

"Toda la sociedad hemos conocido estas sentencias", recalcó entonces, por lo que ha explicado que se analizará la ley desde el punto de vista legal para ver "qué ha sucedido" y, a partir de ahí, saber "si hay que hacer algún cambio para evitar que esto se produzca".

Este mediodía, al ser preguntada sobre lo que ocurriría si no se produce esa unificación de doctrina, ha indicado que el Gobierno es profundamente respetuoso con la separación de poderes y con el poder judicial y su "autonomía". "Ahora, no me haga opinar sobre futuribles", ha indicado.

ESPERA LA MÁXIMA UNIDAD EN LA IZQUIERDA

Finalmente ha reprochado al PP su actitud ante este debate y les ha acusado de "oportunismo". "Me resulta curioso que el PP quiera ponerse ningún tipo de medalla en materia de Igualdad", al tiempo que les ha recriminado que gobiernen en Castilla y León con Vox, un partido que "niega la violencia machista", ha lanzado.

Por otro lado, al ser cuestionada sobre la tensión interna en Unidas Podemos y la posibilidad de que puedan romper, ha afirmado que espera que pueda producirse "la máxima unidad" en el espacio a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones municipales autonómicas y generales. De este modo espera que sean capaces de movilizar al votante progresista, que a su juicio es el mayoritario en España.

En este sentido fuentes socialistas precisan que esta situación en su socio de coalición se explica por la cercanía de los periodos electorales.