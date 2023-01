El PSOE sostiene que solo Feijóo se juega el puesto en las municipales y autonómicas porque lo planteó como plebiscito

Defiende que Sánchez no está en la misma situación porque los socialistas no encaran las elecciones en esos términos

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este viernes que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se juega su continuidad como líder del partido porque su propio partido planteó estos comicios como un "plebiscito".

Por el contrario ha rechazado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, se encuentre en la misma situación porque los socialistas no han planteado las elecciones del 28 de mayo en estos términos.

La número dos del PSOE ha sido preguntada a este respecto después de que esta misma mañana la Comisión Ejecutiva Federal emitiese un comunicado en el que apuntaba a un posible recambio de Feijóo al frente del PP en favor del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno o de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si perdían las municipales y autonómicas. Según este documento, ambos "podrían ser un recambio que solicitan muchas voces en el PP".

MEJORAR RESULTADOS DE 2019

Montero, por tanto, espera que si para el PP se trata de un plebiscito, Feijóo actúe en consecuencia y si no consigue el resultado deseado deje de liderar el partido. En esa misma línea se ha mostrado convencida de que el PP no logrará imponerse y ha transmitido que el PSOE sale a ganar y no solo a revalidar los resultados que consiguió en las pasadas elecciones en 2019.

"Aspiramos a seducir a los ciudadanos y conquistar alguna de las plazas que hoy no ocupamos", ha afirmado Montero en una comparecencia desde Ferraz después de la reunión extraordinaria que ha mantenido la Ejecutiva junto con los ministros socialistas del Gobierno.

La única baja ha sido la de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que se encuentra en Abu Dhabi.

URGENCIA DE FEIJÓO

A este respecto, ha cargado contra Feijóo al señalar que el PP aunque cambie de líder sigue manteniendo la misma política de "no arrimar el hombro" en momentos de dificultad, dar la espalda a la mayoría , no cumplir la Constitución.

Pensaban que con Feijóo se iban a producir cambios, iban a rendir cuentas por la corrupción "y siguen con la sede de Génova", ha indicado o que por venir de una comunidad autónoma iba a ser más consciente de que el momento actual exige unidad de todas las administraciones. "Todo ha brillado por su ausencia", ha reprochado.

En esa misma línea ha advertido que Feijóo ya dio muestras de que tiene prisa por que se produzca una convocatoria electoral, algo que a su juicio denotaba "cierta urgencia" por el riesgo, según ha apuntado, a correr la misma suerte que su antecesor, Pablo Casado.

MÁS PESO DE LA EJECUTIVA EN MUNICIPALES

Por otro lado, respecto a la campaña que va a llevar a cabo el PSOE, Montero ha subrayado el componente "municipalista" que será el que las vertebre y ha asegurado que estarán presentes en todos los rincones.

Según ha indicado la Ejecutiva Federal coordinará la campaña municipal mientras que en la campaña autonómica tienen mayor autonomía en cada territorio, aunque ha asegurado que existirá "homogeneidad" en todas ellas.

A tal efecto desde la dirección del partido se elaborará un documento de trabajo para marcar algunas líneas en todo el país, como la defensa de la sanidad , la educación pública y las cuestiones tributarias.