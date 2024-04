PSOE y Sumar critican que la amnistía genere "tanta preocupación cuando afectará como mucho a 400 personas"

PP y Vox denuncian que es corrupción política y dicen que la "Gürtel y los ERE son juegos de niños" si se le compara

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

PSOE y Sumar han defendido que la ley de amnistía al 'procés' es "perfectamente constitucional" y consideran "llamativo" que pueda generar "tanta preocupación" cuando afectará "como mucho a 400 personas", a lo que PP y Vox han manifestado que es una medida que favorece "a unos pocos" y es corrupción política: "La Gürtel, la Púnica y los ERE son juegos de niños comparado con esto".

Así lo han expuesto este martes diputados de las cuatro formaciones políticas en un foro organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) sobre las reformas pendientes en el Congreso en materia de Justicia, en el que también ha participado el PNV.

Por el PSOE, Joaquín Martínez ha señalado que serán los tribunales quienes determinen las consecuencias de la amnistía, una medida que es --a su juicio-- "perfectamente constitucional".

El diputado socialista ha indicado que la amnistía no se debate solo en el Congreso, dado que ya ha iniciado su tramitación en el Senado. "La gente puede estar de acuerdo o no con esa ley y serán en definitiva los tribunales si se recurre los que establezcan o no las consecuencias que conlleve", ha manifestado.

Desde Sumar, Enrique Santiago ha reclamado centrarse en problemas que "de verdad importan" como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que al llevar con el mandato caducado desde finales de 2018 hace que la sociedad "se cuestione si sirve para algo".

Santiago ha llamado a poner interés en cuestiones que "afectan a 40 millones y no en leyes que afectan, como mucho, a 400 personas", en refercia al perdón al 'procés', recordando que el Gobierno de José María Aznar concedió en un día 1.400 indultos.

Y por el PNV, que votó a favor de la amnistía en el Congreso, Mikel Legarda ha subrayado que la Cámara Baja apoyó de manera "mayoritaria" la ley para abordar una cuestión que considera de interés general, "una opción que es tan legítima como la contraria".

LA "MAYOR CORRUPCIÓN"

Por contra, María Jesús Moro, del PP, ha criticado la tramitación urgente de una amnistía que "favorece a unos pocos y es redactada por esos pocos", dejando al Congreso en manos de "intereses particulares, que no generales".

La 'popular' ha afeado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, que en ocasiones diga que defiende a los jueces pero a la vez siga "negociando con quien considera que la Justicia prevarica", en alusión a los ataques a jueces de los partidos independentistas.

El diputado de Vox Javier Ortega Smith ha señalado que el perdón de delitos ha sido utilizado por todos los partidos, pero "especialmente en esta legislatura de una manera bochornosa" para "mantenerse en el poder y saltar por encima al Estado de Derecho".

Según Ortega Smith, la amnistía ataca la igualdad de todos los españoles y supone "el mayor acto de corrupción política que se haya producido jamás". "La Gürtel, la Púnica y los ERE son juegos de niños comparado con esto", ha añadido, para denunciar que significa amnistiar a cambio de los votos de "los delincuentes socios del Gobierno".