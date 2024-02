PSOE, Sumar u Bildu quitan crédito a una moción del PP contra la amnistía por la "confesión de Feijóo"

Junts acusa a los 'populares' de "terrorismo parlamentario" y de "inventar literatura judicial salida de las cloacas"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PSOE, Sumar y Bildu han quitado todo crédito este miércoles a la moción contra la amnistía que ha defendido el PP en el Pleno del Congreso amparándose en lo que han llamado "la confesión" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en referencia al reconocimiento por parte de la cúpula del partido de que estudiaron durante 24 horas la posibilidad de amnistiar a los líderes del procés y de que eran partidarios de un indulto condicionado para el expresidente catalán Carles Puigdemont.

La diputada Aurora Nacarino, encargada de presentar el texto, ha empezando vinculando el descalabro del PSdG en las elecciones del domingo con la amnistía, ha avisado a Sánchez de que "pronto no le quedará nada" y ha pedido a la bancada socialista que no sean "cómplices" de una operación que ha tachado de "perniciosa" porque busca amnistiar a "un puñado de forajidos que propició la mayor crisis constitucional de nuestra democracia en alianza con el autócrata Putin como parte de la estrategia rusa para desestabilizar a la Unión Europea".

"Y probablemente no haya un momento más vergonzante para recordarlo, que la semana en que nos preguntamos dónde está el cadáver de Alexei Navalny", ha añadido. "No hay ningún honor ni gloria en lo que está haciendo. Es el indultador al que no indultará la historia", ha apostillado Nacarino, antes de pronosticar que a Sánchez le "saldrá mal" y que "caerá con estrepito y escarnio".

"¿Cuál es la verdad, la de las arengas a los engañados o la que se dice a 16 periodistas con mesa y mantel?", le ha replicado el diputado del PSC, José Zaragoza, sentenciando que la moción era "papel mojado" y que ni sus autores se creen su contenido. "La única verdad en todo esto, señores del PP, es su cinismo, su mentira y su engaño", ha rematado.

"El PP ofreció un ministerio al PNV, estudió la amnistía, planteó un indulto para Puigdemont, contactó con Esquerra Republicana para buscar su apoyo en la investidura y nos pidió a nosotros ser presidentes solo dos años. Entonces, ¿para qué han ido a Europa y han llevado a la Comisión de Venecia a la amnistía los indultos y acusaciones de terrorismo contra Puigdemont?", les ha preguntado.

DEJEN DE HACER EL TARTUFO

De "paripé" ha tachado el texto Gerardo Pissarelo, de En Comú. "Ahora parece que tomarse un día entero para valorar si se podía pactar la investidura con Junts al cambio de una amnistía ya es de constitucionalistas, y que prometer indultos a quienes consideran prófugos satánicos, también", ha dicho.

"Eso sí, sí si lo hacen ustedes, porque si lo hacen los otros pues son traidores a la patria o merecen ser derrocados", ha apostillado, aconsejando al PP que deje de "hacer el tartufo", que "abandone su teatro hipócrita" y que asuma que la mayoría plural va a seguir gobernando.

Mikel Legarda, del PNV ha avanzado su rechazo al texto que se votará este jueves, igual que Jon Iñarritu, de Bildu, quien ha echado en cara al PP su "falta de coherencia" por criticar la amnistía cuando "también estaban dispuestos a aplicar medidas de gracia" o por "querer tomar café con partidos que luego piden ilegalizar". También ha recordado que fue el PP el que, en 2015, ofreció un acuerdo a la izquierda abertzale para que Javier Maroto siguiera como alcalde de Vitoria "a cambio de otras alcaldías de Álava".

OBSESIÓN TAMAÑO DIVÁN XXL

Eduard Pujol, de Junts, ha acusado al PP de practicar el "terrorismo parlamentario, convirtiendo cada intervención en un 'fake' sostenido inaguantable e inacabable" porque "inventa una Cataluña que no existe" y tienen con su comunidad una "obsesión descontrolada de diván XXL". Asimismo, les ha afeado que inventen "literatura judicial salida directamente desde las cloacas" y que lo que ahora recriminen al PSOE que pacten con su formación cuando Aznar hizo lo mismo con CiU en 1996.

La diputada de ERC Pilar Vallugera ha tirado de ironía para celebrar el tono de Nacarino. "Hoy solo nos vamos de aquí con un forajidos, está bien. Otros días somos terroristas, delincuentes, asesinos. Hoy solo nos ha tocado forajidos, con un cierto nivel cultural, cosa que se agradece", ha soltado.

Por su parte, Ignacio Hoces Íñiguez, de Vox, ha defendido la necesidad de "fortalecer España y mejorar los instrumentos jurídicos para combatir al separatismo, asfixiarlo, arrinconarlo" y así hacer del país "una nación más prósperas".