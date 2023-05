El PSOE suspenderá de militancia y abrirá expediente a los candidatos detenidos en Mojácar por presunta compra de votos

Indican que el PSOE de Melilla es el único partido que ha trabajado para acabar con la "mafia" mientras los demás miraban a otro lado

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El PSOE va a suspender de militancia y abrir expediente a los detenidos en Mojácar (Almería) por una presunta trama de compra de votos que forman parte de las listas socialistas en este municipio, según han indicado fuentes de la dirección del PSOE a Europa Press.

Así han señalado que tomarán estas medidas si se confirma que son militantes del PSOE y esperan además que la justicia les juzgue. Subrayan además que al PSOE no le tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o que se sitúe fuera una altura ética máxima.

El PSOE sale así al paso después de que este mismo miércoles --en la recta final de la campaña electoral del 28M-- hayan sido detenidas siete personas en esta localidad por su presunta implicación en una supuesta trama de compra de votos ante las elecciones municipales del próximo domingo.

Entre los detenidos, se encuentran los números 2 y 5 de las listas del PSOE, según confirmaron a Europa Press fuentes políticas y de la investigación, que precisaron además que agentes de la Guardia Civil y de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplegado desde primera hora de la mañana en el municipio, donde también hay tres investigados y donde se han practicado "decenas de registros".

La operación abierta parte de una denuncia ante un presunto fraude electoral realizada por un particular que se habría visto afectado por la supuesta trama que, conforme a los primeros indicios, habría afectado a un "número indeterminado de votos".

En Mojácar el PP gobierna con mayoría absoluta tras las últimas elecciones municipales de 2019, cuando obtuvo ocho de los 13 ediles que componen el Pleno con 1692 votos mientras que el PSOE consiguió cinco de ellos, con 1.145 papeletas. En total se emitieron 2.990 votos, el 71,26 por ciento del censo.

MAFIA EN MELILLA

Por otro lado, respecto a Melilla, donde también se ha producido una operación policial con una decena de detenidos pro presunto delito electoral y pertenencia a grupo criminal, desde Ferraz señalan que "el final de la mafia" en la ciudad autónoma, pasa por la líder del PSOE, Sabrina Moh.

Entre los detenidos se encuentra el consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno de Melilla, Mohamed Ahmed Al-lal (CPM), y un familiar del presidente de CPM, Mustafa Aberchán, partido que gobierna en coalición en la ciudad autónoma con el PSOE y un ex de Ciudadanos, el presidente Eduardo de Castro.

La dirección del PSOE indica que Moh, que también es delegada del Gobierno, es quien ha trabajado durante meses para acabar con esta situación, mientras el resto de partidos miraba para otro lado, según sostienen.

A este respecto la vicepresidenta de Melilla, la socialista Gloria Rojas, aseguró esta misma mañana en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press que en la ciudad autónoma, sobre la presunta trama de compra de votos para las elecciones del 28 de mayo, "siempre se ha hablado de dos" partidos implicados, "no solamente de Coalición por Melilla" (CPM).

Sin embargo, preguntada por si se refería al PP, ha evitado dar nombres: "No digo nada, no soy quién para decirlo", ha señalado.Y ahora parece haber dos personas vinculadas al PP, como se está diciendo en algunos medios.

