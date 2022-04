El PSOE también se personará como acusación popular en el contrato de mascarillas del Ayuntamiento de Madrid

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El PSOE también se personará como acusación popular en el caso de la presunta estafa por parte de Luis Medina en un contrato de compra de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid.

Así lo ha anunciado el portavoz de la formación y secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. "Queremos seguir desde dentro este proceso y ver cómo evoluciona", ha asegurado Lobato. También se han presentado como acusación Unidas Podemos y Más Madrid.

El portavoz ha cargado contra el "tándem Almeida-Ayuso" --la presidenta regional y el alcalde-- y en los casos en los que "podría haberse enriquecido familiares y conocidos" a través de contratos de emergencia.

"Es hora de dar la cara. Yo creo que después de que la Justicia haya sentenciado por tercera vez al PP, Ayuso tiene que asumir que hace falta una comisión de investigación de los contratos", ha recalcado Lobato en referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional que condena al PP al como partícipe a título lucrativo al pago de hasta 204.198,64 euros por las actuaciones de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño de Boadilla del Monte

Al hilo, ha descrito a los 'populares' como una "organización criminal" que ha utilizado el dinero público para "pelotazos" y ha instado al nuevo presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, a que no "tape" el "caso de corrupción" vinculado presuntamente al hermano de Ayuso.

Sobre este contrato se ha referido también a la declaración del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ante la Fiscalía Anticorrupción y ha reprochado que no haya sido "justo ni elegante" al no haber informado sobre la misma. "Si el Gobierno de la Comunidad no quiere dar la cara... Lo está teniendo que hacer ante la Justicia", ha añadido el socialista, quien confía en que "la Justicia hará su trabajo".