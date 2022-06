PSOE tilda de "frivolidad" la "medida estrella de TV y wifi gratis en hospitales de Juanma Moreno"

CÓRDOBA, 4 (EUROPA PRESS)

La número uno de la candidatura del PSOE de Córdoba al Parlamento de Andalucía, Isabel Ambrosio, ha tildado de "frivolidad" que la medida estrella de Juanma Moreno en materia sanitaria "sea ofrecer televisión y wifi gratis en los hospitales cuando despedido a 8.000 sanitarios en plena pandemia, mantiene a otros 12.000 con la soga al cuello, ha puesto a Andalucía como la segunda comunidad que más recursos públicos destina a la sanidad privada tras Madrid y, además, ha incumplido todos sus compromisos en materia sanitaria con Córdoba".

El PSOE de Córdoba ha señalado a través de un comunicado que Ambrosio ha arrancado este segundo día de campaña en un reparto electoral en el Mercado de Ciudad Jardín de la capital, una "campaña electoral intensa y decisiva en la que los andaluces y andaluzas decidirán en las urnas el próximo 19 de junio su presente y su futuro".

La socialista ha remarcado que "ya hemos visto cómo se las ha gastado Moreno Bonilla y cuál es el balance de su gestión de esta tierra" porque tres años y medio después "Andalucía es mucho más pobre y tiene mucho más debilitados sus servicios públicos".

En este punto, Ambrosio se ha centrado en sanidad, de la que ha afirmado que es "el gran logro de nuestra autonomía que ha conseguido mejorar la calidad de vida de todos los andaluces con una alianza continua con los profesionales".

"A día de hoy, cuando no estamos en los peores momentos de la pandemia, seguimos teniendo colas en los centros de salud y en los ambulatorios para poder ver a nuestros médicos de cabecera, urgencias saturadas, especialistas a los que se tarda dos y tres meses en ver o una lista de espera de 128 días de media para una intervención quirúrgica", ha recordado.

La candidata ha subrayado que "Andalucía ha recibido más fondos que nunca por parte del Gobierno de España y ha sido la etapa de nuestra historia en la que peor se ha gastado porque estamos en el ránking de las comunidades autónomas que más recursos públicos desvían a la sanidad privada, donde Andalucía es ya la segunda después de Madrid, pero estamos en el vagón de cola nacional cuando hablamos de inversión sanitaria por habitante, donde sólo estamos por delante de Murcia, o en el caso de calidad de los servicios sanitarios, donde también estamos la segunda por la cola".

MATERNO INFANTIL Y CENTROS DE SALUD PENDIENTES

Con todo ello, ha afeado que "Juanma Moreno se dejara caer ayer con su medida estrella en materia sanitaria, que no es ni más ni menos que anunciar a bombo y platillo televisión y wifi gratis dentro de los hospitales, lo que creo que irrita a cualquier ciudadano que lo oiga".

"Deberían pedir en primer lugar disculpas por no haber cumplido con los compromisos sanitarios y quiero recordarle al consejero Aguirre, que hoy encabeza la lista del PP por Córdoba, que en esta ciudad se comprometió a la reforma del Materno Infantil del Reina Sofía, y a la construcción de centros de atención primaria en Alcolea, Villarrubia, Mirabueno Naranjo o en Levante Rescatado, y algunos más en la provincia, y que no ha cumplido ni uno solo, pero es que no ha tenido ni siquiera la honestidad de dar explicaciones", ha manifestado Ambrosio.

La socialista ha puesto de relieve "entendemos que la sanidad no solo es uno de los servicios públicos más imprescindibles, sino que además estamos en un momento delicado y necesita de un gran pacto".

Ha explicado que este pacto que "es el que ofrece Juan Espadas y el PSOE de Andalucía para garantizar inversión y dar estabilidad a las plantillas y a los profesionales, que fije en un mínimo de un 7% del PIB los recursos para la sanidad pública, articular una estrategia en Salud Mental como consecuencia de los efectos que ha dejado la pandemia y trazar un plan de mejora de la atención primaria empezando por el compromiso de 48 horas como máximo entre que se pide una cita y se ve al médico de cabeceras y rebajar las listas de espera actuales para ver a un especialista o una intervención ambulatoria".

"Vamos a seguir contrastando entre la propaganda del PP y las soluciones a los problemas reales de Andalucía que es la propuesta del PSOE de Andalucía y de Juan Espadas, teniendo muy claro que frivolidades ninguna", ha espetado Ambrosio, quien ha alertado que "nos jugamos mucho el 19 de junio y por eso seguimos apelando a ese voto necesario para frenar las políticas injustas y de recorte del PP que hemos vivido en estos tres años y medio y ahora con la amenaza de que puedan empeorar aún más con la alianza de gobierno que ya tienen cerrada con la ultraderecha".

"Vamos a seguir dando motivos para que los cordobeses y cordobesas confíen en el PSOE de Andalucía y pongan a Juan Espadas como futuro presidente", ha concluido.