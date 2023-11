PSOE Toledo lamenta que Vox le arrebate la Alcaldía de Aldeanueva de San Bartolomé con el apoyo de un exconcejal de IU

TOLEDO, 30 (EUROPA PRESS)

Los socialistas de la provincia de Toledo han arropado este jueves a Ángel de Bodas, que durante 20 años y de forma ininterrumpida ha ostentado la Alcaldía de la localidad toledana de Aldeanueva de San Bartolomé, y que la ha perdido tras la moción de censura presentada por Vox y apoyada por el exconcejal de Izquierda Unida.

"Es una moción de censura sin argumentos, que supone un engaño para los vecinos y vecinas de Aldeanueva de San Bartolomé. El apoyo de exconcejal de Izquierda Unida, Carlos Gustavo Delgado López, carece de sentido y se trata de un engaño para los vecinos y vecinas de la localidad toledana", ha indicado en nota de prensa el PSOE.

Ángel de Bodas ha defendido los "avances conseguidos" durante sus más de cinco legislaturas al frente del Consistorio, como la ejecución del centro sociocultural 'El Granero', la puesta en marcha de la sala polivalente, la finalización y funcionamiento de la residencia de mayores o la reapertura del colegio, "tras los recortes de María Dolores de Cospedal".

El socialista ha lamentado que "la gente confiase" en el exconcejal de Izquierda Unida cuando se presentó a las elecciones. "Pero este les ha traicionado y, cuando ha tenido ocasión, se ha pasado al Grupo Mixto para apoyar a Vox".

No obstante, De Bodas ha asegurado que seguirá "luchando" por sus vecinos y vecinas desde la oposición. "Mejorar la vida de los aldeanovitanos como he hecho durante estos veinte años es lo que me mueve para seguir en el ayuntamiento", ha añadido.

El secretario general de los socialistas de la provincia de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha declarado que esta moción "no tiene ningún tipo de sentido", tratándose de algo "disparatado" que "obedece más a intereses personales del concejal que se presentó por Izquierda Unida".

Además, ha afirmado que ni De Bodas ni los concejales socialistas "se merecen que les desplacen del gobierno de esta manera".

Gutiérrez también ha defendido, en nombre de toda la agrupación provincial, la gestión de Ángel de Bodas al frente del Ayuntamiento, recordando que ha sido "un buen alcalde, tal y como lo ha refrendado el pueblo unas elecciones tras otras".

"Nunca ha perdido unos comicios y siempre ha sido el candidato más votado por sus vecinos y vecinas", ha concluido.