El PSOE trabaja para rebajar la mayoría para renovar el CGPJ y afirma contar ya con los votos necesarios

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, ha informado este lunes de que la reforma del sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (GGPJ) en la que trabajan junto al Gobierno consistirá en acabar con la mayoría de tres quintos que se necesita actualmente, lo que permitirá sortear el "bloqueo del PP".

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa telemática que ha ofrecido en la sede socialista de Ferraz tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que, además, ha asegurado que dan por seguros los apoyos de los 187 diputados que firmaron hace una semana un manifiesto exigiendo la renovación del CGPJ, y entre los que figuraban, además del PSOE y de Unidas Podemos, las fuerzas que permitieron la investidura del presidente Pedro Sánchez en enero.

"Lo que pedimos, y vamos a estar estudiando y trabajando es en cambiar la necesidad de los tres quintos para poder renovarlo. Esa es la línea de trabajo, y de momento por ahí vamos a seguir", ha explicado el también secretario de Relaciones Gobierno-PSOE.

Cerdán ha justificado esta rebaja de la mayoría necesaria en que ya no hay en España un bipartidismo como el de 1978, y en que ahora son muchos partidos los que conforman el arco parlamentario. "Se trata de trabajar por que se cumpla la Constitución y esa renovación del poder judicial", ha enfatizado.

Asimismo, ha señalado que dan por hecho que todos los diputados que suscribieron el citado manifiesto apoyarán esta reforma, por lo que no tienen previsto hablar con ellos, pero sí con las fuerzas que no suscribieron el texto. No obstante, con esos 187 diputados ya contarían con la mayoría absoluta necesaria para modificar el sistema de elección.

"Plantear una modificación del sistema de elección del CGPJ es algo que hemos debatido y hemos estado hablando y creemos que es necesario ante un bloqueo del PP y su incumplimiento de la Constitución. Somos un Gobierno ejecutivo y por lo tanto respetamos la Constitución y queremos actuar", ha sentenciado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya confirmó el pasado viernes que el Ejecutivo está estudiando vías para cambiar la ley para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sorteando el "bloqueo" del PP. "Si el principal partido de la oposición cada vez que pierde las elecciones bloquea hasta que gana de nuevo las elecciones, entiendo que el legislador tendrá que tomar una decisión", afirmó.

En su comparecencia de este lunes, Cerdán ha reafirmado que el Gobierno tiene que "actuar" y "llevar a efectos el mandato constitucional que dice bien claro que hay que renovar los poderes del Estado", y ha avanzado que el plan es reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para rebajar la mayoría de tres quintos que se exige para renovar a los 12 vocales que eligen las Cortes.

LOS NOMBRAMIENTOS DEL CGPJ EN FUNCIONES, "DIFÍCILES DE ENTENDER"

Aunque no ha detallado si también piensan limitar los poderes del órgano de los jueces cuando esté en funciones, sí ha criticado que los últimos nombramientos que ha aprobado recientemente el CGPJ son "difíciles de entender cuando se está en funciones".

"Si el poder Ejecutivo o el legislativo en funciones tienen limitadas sus actuaciones, ¿por qué no lo tiene el judicial? Debemos preguntarle al PP", ha apostillado el dirigente socialista.

Tampoco ha avanzado qué plazos contemplan para sacar adelante esta reforma, ni con qué fórmula la van a plantear, aunque sí ha confirmado que los socialistas ya se han puesto a trabajar en este asunto, empezando por el debate que han mantenido este lunes en la Ejecutiva, que ha presidido Sánchez.

"Plazos no hemos debatido en la Ejecutiva. La forma técnica es la que estamos trabajando desde el Gobierno. Ahí está la vicepresidenta Carmen Calvo y su equipo trabajando en ello, y el Ministerio de Justicia. No tengo más información", ha explicado.

Asimismo, ha avisado al PP de que "no se puede ser constitucionalista a media jornada". "Instamos al PP a que no se deje arrastrar por Vox y defienda la Constitución", ha emplazado a los 'populares', antes de criticar el poco nivel de compromiso que, a su juicio, está demostrando el PP.

No obstante, ha añadido que están dispuestos a escuchar al PP si cambia de actitud y a llegar a un acuerdo, si así se puede evitar tener que reformar la Constitución y el modelo de los tres quintos. "Estaríamos encantados de que el PP se aviniera a reformar las instituciones", ha señalado.