El PSOE trata de quitar hierro a las diferencias con Podemos y descarta que estén preparando la salida del Ejecutivo

Cree que diputados morados pueden apoyar la reforma del 'sí es sí' y la portavoz socialista alega que el cambio es de "sentido común"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La ministra de Educación y Portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha defendido la reforma de la ley del 'solo sí es sí' por "sentido común" y como "ejercicio de responsabilidad" dada la alarma social generada y ha tratado de quitar hierro al hecho de que el Grupo Socialista se haya visto obligado a presentarla en solitario por falta de acuerdo con Podemos. De hecho, fuentes socialistas rechazan que Podemos esté preparando su salida del Gobierno, incluso creen que diputados morados podrían apoyar la reforma de la Ley.

La intervención de la portavoz socialista se ha producido dos horas más tarde de que su Grupo Parlamentario presentara en el Congreso una proposición no de Ley para modificar la Ley del 'solo sí es sí', después de que los tribunales hayan bajado la pena ya al menos a 400 delincuentes sexuales desde que entró en vigor esa norma en octubre pasado.

Ante las reiteradas preguntas sobre la situación que queda ahora en el Gobierno después de que una de las Leyes estrella de un Ministerio de Podemos vaya a ser reformada de forma unilateral por el PSOE, la portavoz socialista ha tratado de dar normalidad a las diferencias entre ambos.

Así, ha afirmado que "entra dentro de la carta de naturaldiad" que un Gobierno de coalición formado por grupos distintos mantenga posiciones distintas ante las leyes diferentes que se aprueban.

De hecho, ha defendido que esto se puede ver ahora en el Ejecutivo central "con mayor frecuencia" porque es la primera vez que hay un Gobierno de coalición. Pero ha invitado a ver lo que ocurre en los Ejecutivos regionales con más de una fuerza política.

En esta línea de rebajar la importancia de la discrepancia entre Unidas Podemos y el PSOE, Alegría ha señalado que "la buena salud" del Gobierno ha permitido aprobar 190 leyes, muchas de las cuales han sido "nucleares", han permitido mejorar la vida de los españoles y han beneficiado especilamente a las mujeres, según la ministra.

EL CONSENTIMIENTO NO SE TOCA

Pilar Alegría ha calificado de "mejora técnica" la reforma de la citada Ley y cree que ahora los grupos políticos del Parlamento se tendrán que hacer la pregunta de "si están de acuerdo en aumentar la pena a los agresores y mantener el consentimiento, sí o no".

Precisamente la ministra ha dejado claro que esta última cuestión, la del consentimiento recogida en el artículo 178 de la Ley, "no se toca", y que este "no es el modelo anterior". Pero no ha explicado cuál es entonces la diferencia que han tenido con Podemos para verse obligados a presentar en solitario en el Parlamento la propuesta de reforma de la norma.

La formación morada ha alegado que no respalda el texto del PSOE porque no se respeta el consentimiento y se vuelve a la ley anterior que defendía el Partido Popular. En cualquier caso, fuentes socialistas dicen "no categoricamente" a que Unidas Podemos esté preparando su salida del Gobierno.

NO DESCARTAN QUE DIPUTADOS DE PODEMOS APOYEN LA REFORMA

Una vez presentada la proposición de Ley, la portavoz socialista ha defendido negociarla con los grupos de la Cámara, sin embargo, ha dejado en el aire la posibilidad de hacerlo con el Partido Popular. Se ha limitado a decir que al PP nunca le ha gustado el modelo del consentimiento que incluye la Ley, pero ha añadido: "bienvenido sea el apoyo" de "todas las fuerzas políticas que sigan valorando positivamente el consentimiento y la reforma técnica que posibilite subir las penas".

"Si el PP ha cambiado de opinión y ve positivo que se mantenga el consentimiento y se endurez an las penas tnedrá la oportunidad de votar favorablemente a esta proposición de ley", ha añadido.

NO NEGOCIARÁN CON EL PP

Fuentes socialistas consultadas por Europa Press descartaban que fuera a producirse esta negociación ya que, afirman que al PSOE le genera desconfianza que el PP quiera sentarse a hablar del asunto porque para el Ejecutivo se trata de una reforma técnica, mientras que los 'populares', aseguran, no lo es y nunca han estado de acuerdo con el núcleo de la Ley que es el consentimiento.

Con quienes sí hablarán será con los grupos de la investidura y tampoco descartan que si no alcanzan un acuerdo con Unidas Podemos, haya diputados de este grupo que voten a favor de la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

De hecho, la Portavoz socialisa ha querido dejar claro que se trata de una "buena Ley" y que esa sí es una posición conjunta con Podemos, el hecho, ha dicho, de que se trata de una "conquista histórica de las mujeres y los movimientos feministas", que por primera vez incluye la necesidad del consentimiento y que trabaja en la erradicación de todas violencias sexuales.

Pero ha admitido que, dado que han comprobado efectos negativos en la aplicación que "no eran en absoluto deseados", el Gobierno ha considerado necesario que la mejor manera de proteger la Ley y a las mujeres y las víctimas era introduciendo esta "mejora técnica". En su opinión, es "de sentido común" llevar a cabor la reforma.

Con ello, ha señalado que el Gobierno contempla el objetivo de evitar los efectos indeseados, para que no se produzcan en el futuro y "endurecer y agravar las penas a los agresores sexuales".