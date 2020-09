PSOE y Unidas Podemos no respaldan en el Congreso los impuestos a banca y grandes fortunas de Más País

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El PSOE y Unidas Podemos no han respaldado este martes en el Pleno del Congreso el plan de choque fiscal propuesto por Más País-Equo, con un aumento de la presión fiscal, incluyendo una tasa "solidaria" a las grandes fortunas y otra a la banca.

Coincidiendo en la necesidad de contar con una fiscalidad "justa y progresiva", la diputada del PSOE Montse Mínguez ha pedido tener en cuenta el "contexto actual" de crisis económica, y ha defendido adoptar estas medidas "de forma progresiva" y "en varias velocidades".

En todo caso, ha asegurado que en los próximos Presupuestos, por parte del Gobierno de coalición, "en ningún momento se van a subir los impuestos a autónomos, pymes y clase media y trabajadora".

También ha compartido el "diagnóstico" y las propuestas planteadas por Más País el diputado de En Comú Podem Gerardo Pisarello, de Unidas Podemos. "Pero no se trata de tener ideas, sino de tener fuerza para ponerlas en marcha", ha apostillado, instando en este punto a que "esa fuerza se incluya en propuestas en el Presupuesto" por parte de la "mayoría progresista".

ERREJÓN: "NO DESAPROVECHEMOS LA OPORTUNIDAD"

"Creo que en el fondo saben que es correcto", ha afirmado, por su parte, el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, durante la defensa de su iniciativa, que ha advertido tanto a PSOE como a Unidas Podemos de que "van a pagar el mismo precio por ser valientes que por no serlo".

"Tienen que tener cuidado. El problema no es la polarización política, es la polarización social, el miedo y la incertidumbre de los de abajo", ha aseverado en su intervención, exigiendo que "a las expectativas puestas en el Gobierno progresista no se les puede defraudar". "No desaprovechemos la oportunidad", ha concluido.