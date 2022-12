PSOE y UP defienden la ley del 'solo sí es sí' mientras el PP les afea dar "instrucciones" a los jueces con su enmienda

Los 'populares' critican que Llop se ponga "de perfil" y Vox la responsabiliza de una norma que es "un fracaso"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

PSOE y Unidas Podemos han defendido en el Congreso de los Diputados la conocida como ley del 'solo sí es sí' frente al Partido Popular, que ha acusado a los partidos del Gobierno de dar "instrucciones" a los jueces para la aplicación de la norma con la enmienda presentada este mismo martes.

Socialistas y 'morados' han acusado al Partido Popular de intentar "sacar rédito del sufrimiento de las víctimas" y de interesarse por la igualdad únicamente "cuando huele a oportunidad política". Los 'populares', por su parte, han instado a la titular del Justicia a que "dé cuenta de las graves consecuencias que ha ocasionado la entrada en vigor" de la ley garantía integral de la libertad sexual, conocida como 'ley del solo es sí'.

Los 'populares' han llevado a votación por tercera vez una iniciativa en la que piden al Gobierno una revisión "por la vía de urgencia" de la citada ley. Ha sido la diputada del PP María Jesús Moro la encargada de defender esa moción pidiendo al Ejecutivo que revise de forma urgente la ley. "Vivimos semanas negras, pero pedimos que se ocupen de las víctimas: que pidan perdón por sus errores", ha espetado.

En este contexto, Moro ha criticado el "posicionamiento de perfil" de la ministra de Justicia, Pilar Llop, a la que ha advertido: "Es mejor perder un cargo que la dignidad personal y profesional". Y es que, a su juicio, la titular del departamento "no puede ser participe activa de dar instrucciones a los jueces" para que apliquen la ley.

La diputada 'popular' ha cargado contra PSOE y UP después de la introducción en la exposición de motivos de su propuesta de ley para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación una enmienda que servirá como guía para los jueces para interpretar la citada ley.

"¿Ahora damos toques advertencias e instrucciones a los jueces desde las exposiciones de motivos?", se ha preguntado Moro, que ha señalado, en alusión a Llop, que "el mejor hito que puede tener una persona en su currículum es la integridad y la coherencia". "Termina por no sorprender alguna tropelía más. ¿Qué nos queda por ver? Me da miedo formular esa pregunta", ha zanjado.

"INFLAMAR" EN LUGAR DE PROPONER

La diputada del PSOE Andrea Fernández ha lamentado que el PP se dedique a "inflamar el debate público" en vez de a proponer. "España les agradecería mucho más que dedicaran su tiempo a trabajar en vez de a generar polémica. Un tema tan complejo como este merece más consideración, respeto y menos frivolidad", ha afirmado.

En esta línea, la socialista ha sostenido que "en cuestiones de igualdad" el PP "solo sabe cruzarse de brazos, poner recursos de inconstitucionalidad o, como mucho, sumarse a rebufo". "Solo les interesa la igualdad cuando huele a oportunidad política: son de mucha agitación y poca propuesta", le ha dirigido.

Así, Fernández ha criticado que el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo sea incapaz de "reconocer las virtudes que tiene la ley, que aborda todas las dimensiones de la libertad sexual". "No pueden ser tan maniqueos. Le pediría que dejasen de reducir el debate a uno de penas porque no es justo. Esta ley es mucho más que eso", ha apostillado.

UP DICE QUE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ESTÁN "MÁS PROTEGIDOS"

En una línea similar se ha expresado la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde, que ha asegurado que "es triste y doloroso que, sin tener ninguna propuesta, la única intención" del PP sea "la de utilizar a las víctimas como suelen acostumbrar".

"Hay dos formas de hacer las cosas: como las hace igualdad y la mayoría de esta cámara que es ampliando derechos y otra, que es intentar sacar redito político del sufrimiento de las víctimas. Espero y deseo que puedan vivir con esa losa", ha espetado.

En defensa de la ley, Velarde ha aseverado que, con la misma, "los derechos de las mujeres están más protegidos y ampliados". La norma, ha apuntado, "abarca cuestiones que el movimiento feminista llevaba años reclamando". Y, ha añadido, fue revisada por diferentes órganos como el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal o el Consejo General del Poder Judicial.

"Dice Moro que la ley es equivocada. ¿Por qué? No saben hacer ninguna propuesta y su moción no contiene ninguna. Está bien redactada y ningún informe ni tampoco ustedes advirtieron de posibles interpretaciones equivocadas de la ley. Nadie dijo nada al respecto. Si son tan listos e inteligentes, ¿por qué no han presentado ninguna propuesta? Porque la ley no adolece del defecto que dicen", ha concluido.

VOX HABLA DE "ANALFABETISMO JURÍDICO"

Por su parte, la diputada de Vox María Ruíz Solás ha criticado la "irresponsabilidad tan tremenda" que a su juicio cometió Llop al dejar que la titular de Igualdad, Irene Montero, se saliese "con la suya". "Que los que han demostrado un analfabetismo jurídico impongan su fanatismo a cualquier precio. No debió ponerse de perfil", ha sostenido.

En este sentido, Ruíz ha incidido en que "el fracaso" de esta ley es de Llop, a la que ha pedido que no venda la norma "como un avance". "Han rebajado las penas de los violadores. Protegen más a los delincuentes que a sus víctimas. Llamemos a las cosas por su nombre. Lo único que han conseguido es que como siempre gane el delincuente. Así que por favor, no vuelvan a decir que esta ley nos protege", ha reclamado.

Vox, que ha presentado una enmienda a la moción del PP, ha incidido en que Llop "tenía una responsabilidad mayor" en la elaboración de esta ley al tiempo que ha lamentado que ya no haya "arreglo". "No podemos impedir que salgan los agresores sexuales a la calle, con el consiguiente riesgo para las mujeres", ha zanjado.

LLOP, "RESPONSABLE DE UNA DERIVA INQUIETANTE"

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, que ha anunciado que votará a favor de la moción, ha puesto el foco en los "signos preocupantes de la calidad democrática" del Gobierno de Pedro Sánchez. "La desdeñosa respuesta de Llop refleja la lamentable deriva del Ejecutivo, que acelera en la destrucción del marco constitucional", ha criticado.

Así, y tras lamentar que "más de medio centenar de violadores" se hayan "beneficiado de las colosales grietas de la ley", Oblanca ha defendido que la iniciativa del PP "resulta imprescindible para corregir con urgencia las gravísimas imprecisiones" de una norma que "ha dejado en evidencia la penosa producción legislativa" del Ejecutivo.

Por último, ha destacado la "manifiesta incapacidad de Llop para defender en el Consejo de ministros y fuera de Moncloa las descalificaciones que se han vertido sobre los jueces". "Con su actitud y complicidad Llop es también responsable directa de una deriva inquietante para España", ha apuntado.

El diputado del PNV Joseba Agirretxea ha dejado claro al PP que su formación no caerá "en la tentación de morder el anzuelo" que supone su moción. "Están en otra guerra, han enganchado en tejido blando y no quieren soltar. Con la excusa de algunas sentencias ustedes van a por todas. Es una magnífica oportunidad para poder socavar al gobierno y arramplar con todo lo que pillen por el camino", ha sostenido.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha abogado por trabajar para corregir los errores de la norma al tiempo que ha pedido al PP que no renuncie a los avances que contiene la ley. De igual forma, ha exigido a PSOE y UP que no se culpabilice o criminalice a los jueces por la aplicación de la misma.

La parlamentaria de Junts Pilar Calvo ha anunciado que no apoyará la moción de los 'populares' explicando que, si hay que hacer modificaciones a la ley, pueden contar con su formación. "No voy a apoyarla porque lo que quiero es que dialoguemos entre todas", ha concluido.