PSOE, UP y sus socios rechazan la idea de Vox de que prófugos como Puigdemont no puedan presentarse a las elecciones

Los socialistas y Rufián recuerdan a Ortega-Smith que tiene una orden de detención de Gibraltar y le retan a no concurrir a los próximos comicios

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE junto a Unidas Podemos y los aliados parlamentarios del Gobierno han rechazado este martes la propuesta de reforma de la Ley Electoral que impulsaba Vox y que buscaba impedir que prófugos de la Justicia como el expresidente catalán Carles Puigdemont puedan presentarse a elecciones.

El vicepresidente de Vox, Javier Ortega-Smith, ha defendido la proposición de ley, a la que han adelantado su apoyo tanto de PP como Ciudadanos. A su juicio, es "lógico" que las personas llamadas a comparecer ante órganos jurídicos por estar incursos en causa de delitos graves y que estén fugados, no se beneficien del "absurdo y la paradoja" del derecho a presentarse a una elecciones.

Durante su defensa de la iniciativa, el también edil en el Ayuntamiento de Madrid ha mostrado un montaje fotográfico en blanco y negro en el que se podía ver a Puigdemont entre rejas, y ha incidido en que "no hay nada menos democrático que intentar concurrir en igualdad de condiciones" a unos comicios cuando eres un prófugo y "desprecias la ley y el ordenamiento" jurídico.

Para la formación de Santiago Abascal, la ley electoral debe ser reformada para no dejar "márgenes y fisuras" por los que se "escapen" los prófugos de la Justicia, en especial los incursos en causas de alta gravedad como la rebelión o la sedición.

Ortega-Smith ha apuntado que con esta reforma legal se daría respuesta además a la lógica reivindicación de que "quienes no son merecedores de estar en cargos públicos no pueden ir en candidaturas". "Esto es sentido común, es democracia y Estado de Derecho, lo demás arbitrariedad, totalitarismo y delincuencia", ha sentenciado.

PSOE Y ERC: EL PRÓFUGO ORTEGA-SMITH

Tanto el diputado del PSOE Diego Taibo como el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, han recordado a Ortega-Smith que si lo que buscan es que prófugos de la Justicia no puedan presentarse a elecciones, él mismo debería no ir en listas puesto que les consta una orden de búsqueda y captura de la Justicia británica por "una frikada" que realizó en suelo gibraltareño.

"Entendemos que pedirán a Ortega-Smith que no se presente a las próximas elecciones, ¿o sólo ven la paja en el ojo ajeno?", se ha preguntado Taibo, quien ha añadido que al exigir que se restrinja un derecho fundamental como es el del sufrago pasivo para personas aun no juzgadas "eliminan el pilar de la presunción de inocencia".

Tras esto, ha añadido que si piden eliminar ese derecho, deben tener cuidado porque entonces deberían hacer lo propio con los ya condenados por no pagar la obra de su casa, en alusión a Iván Espinosa de los Monteros.

Por otro lado, y tal y como le ha recordado a Vox otros grupos, Taibo ha puesto el foco en que la iniciativa contempla incluir que no se puedan presentar los condenados por sedición, cuando este delito ya ha sido eliminado del Código Penal.

En cuanto a la decisión del PP de apoyar la iniciativa de Vox, desde el PSOE han lamentado que sean "cautivos de la extrema derecha" y les han pedido que dejen esas "amistades" que son "más peligrosas que una piraña en un bidé". Y parafraseando a Shakira, Taibo ha concluido señalando que a Alberto Nuñez-Feijóo "España le queda grande y por eso está con una igualita que tú" --por Vox--.

JUAN CARLOS I Y LA CONDUCTA EJEMPLAR

Por su parte, Rufián ha aludido, aunque sin citarle directamente a Juan Carlos I para señalar que el caso del emérito le ha venido a la cabeza cuando desde Vox han indicado que quieren que quienes sean representantes públicos tengan conducta ejemplar.

Y después ha mencionado la sentencia del Tribunal Supremo de Gibraltar para recordar a Ortega-Smith la orden de detención contra él "y contra Santiago Abascal por la frikada esa de la bandera en el espigón y por no respetar la soberanía de Gibraltar".

El diputado de Unidas Podemos Joan Mena también se ha burlado del texto de Vox, diciendo que le recordaba a una serie que versa sobre "caprichos de ricachones en un resort de lujo", y les ha recriminado estar "enajenados" de la realidad.

Además, les ha acusado de que les sobren no solo los independentistas, sino cualquier demócrata, los LGTBI, las mujeres, los migrantes o los madrileños que piden una mejor Sanidad Pública, y les ha recordado que ni siquiera innovan en su petición, porque algo parecido pidió en su día el exlíder del PP Pablo Casado y el exlíder de Ciudadanos Albert Rivera.

PP: LO DE CATALUÑA, IGUAL QUE BRASIL Y EEUU

Desde las filas del PP, la diputada Edurne Uriarte ha realizado una defensa de la democracia frente a las pretensiones nacionalistas que olvidan lo que es el Estado de Derecho, y ha lamentado las críticas al auto del Supremo de este lunes que mantenía hasta 2031 la inhabilitación para el líder de ERC Oriol Junqueras.

Al hilo, ha comparado lo ocurrido en 2017 en Cataluña con las situaciones vividas en EEUU con el asalto al Congreso o en Brasil. "A ustedes no les gustan esas comparaciones pero son las pertinentes porque también allí asaltaron las instituciones y lo han hecho como ustedes en nombre de la Democracia, por el pueblo", ha añadido.

Tras esto, ha señalado que es necesario fortalecer el Estado de Derecho y por eso ha dado la bienvenida a la iniciativa de Vox, "que añade nuevas causas para no poder ser elegido en el sistema electoral".A juicio del PP, no se puede tolerar la "doble burla" de que los prófugos no solo no se presenten a los tribunales sino que además pretendan ser candidatos.

Para José María Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, la propuesta de Vox mejora "el sinsentido de que los prófugos puedan ser representantes públicos". "Hemos soportado mucha vergüenzaa como país, y cualquier partido decente no puede sino apoyar esto, el PSOE se va a retratar", ha añadido.

Por otro lado, desde los partidos independentistas (la CUP, Junts y PDeCat) han criticado la iniciativa del partido de Abascal y han matizado que Puigdemont y el resto de consellers que no han comparecido ante la Justicia española no son prófugos sino exiliados que se han presentado siempre ante jueces de diversos países como Alemania, Bélgica o Italia.

Miriam Nogueras, de Junts, ha llegado a señalar ante la iniciativa de Vox que cuando hablan de fugados sólo le viene a la cabeza una única persona: "Su rey, su rey ladrón, su rey Borbón, fugado". Ante estas declaraciones la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, le ha pedido respeto para las instituciones del Estado y le ha invitado a retirar esa mención al padre de Felipe VI, pero la portavoz ha obviado la petición.

LA INICIATIVA DE VOX

La iniciativa de Vox persigue en concreto modificar el apartado 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, para ampliar las causas de inegibilidad.

Actualmente la ley establece que no pueden concurrir a las elecciones los condenados por sentencia firme a pena de cárcel durante el periodo que dure la pena y quienes hayan sido condenados --aunque la sentencia aún no sea firme-- por delitos de "rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado".

Vox quiere retocar ese precepto para quitar la mención al delito de rebelión, sustituyéndolo por el de "sedición", aquel por el que fueron condenados los líderes del 'procés' y que fue suprimido del Código Penal con la reforma aprobada el pasado mes de diciembre. Asimismo, proponen eliminar la mención al delito contra las instituciones del Estado para poner "contra la Constitución".

Y también quieren cerrar el paso en las listas electorales a quienes tengan "vigente una orden de detención y entrega para su puesta a disposición de jueces y tribunales españoles, dictada por autoridad judicial española, por su responsabilidad en la comisión de delitos contra la Constitución o de sedición".