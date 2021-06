PSOE-A urge medidas que garanticen la viabilidad de centros de discapacidad a los que la Junta "asfixia"

SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)

El PSOE-A ha denunciado este martes que el Gobierno andaluz --de PP-A y Ciudadanos (Cs)-- y los grupos políticos que lo sostienen "asfixian a los centros de discapacidad al negarles un plan urgente de ayudas que resuelva sus gastos extraordinarios por el Covid-19 y su sostenimiento futuro".

En ese sentido, el Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha reclamado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, y a su Ejecutivo que "aproveche el incremento previsto de la financiación estatal de la dependencia en la comunidad hasta casi 392 millones de euros, e invierta sin improvisaciones en garantizar la viabilidad de estos centros de apoyo a las personas discapacitadas".

Así lo ha asegurado en una nota la portavoz socialista de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Soledad Pérez, como integrante de la comisión de Discapacidad del Parlamento, en la que ha defendido una proposición no de ley (PNL) que recoge las reivindicaciones de las entidades de representantes de personas de discapacidad y aprobada por mayoría, de manera que el Parlamento reclama al Gobierno de la Junta el aumento de los precios de las plazas de discapacidad por encima del 2,6% anunciado, así como un incremento anual garantizado.

La iniciativa del PSOE aprobada en comisión "compromete al Ejecutivo de PP y Cs a plantear la convocatoria inmediata" de un programa de ayudas autonómicas a las entidades de discapacidad que cubran los gastos extraordinarios del Covid-19 durante los primeros seis meses de 2021 y también los acumulados en los primeros meses de 2020, desde el inicio del estado de alarma.

Además, según informan desde el PSOE-A, se exige desde la Cámara andaluza al Gobierno de la Junta que "abone los pagos atrasados a los centros correspondientes al presente ejercicio" y, especialmente, acordar con el sector un "plan de viabilidad con acuerdos concretos y sostenidos en el tiempo, con compromisos ciertos para los próximos tres años, sin improvisaciones", según ha expresado la portavoz socialista.

Soledad Pérez ha urgido al Gobierno de PP y Cs a dejar de responder "tarde y mal" a las necesidades del sector de apoyo a la discapacidad pese a la "inyección financiera del Ejecutivo progresista de España en materia de dependencia", que, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, superará los 391,4 millones de euros para Andalucía en 2021, lo que supone una subida de 122,6 millones este año.

"Esto supone pasar de una aportación del Estado del 19% al 26,5% en solo un año", ha resaltado la parlamentaria socialista por Córdoba, indicando que con esta financiación "se podrían atender 22.090 personas más y se podría reducir la lista de espera un 40%" sólo en el presente ejercicio.

Ha lamentado que, en cambio, el Gobierno de Moreno "asfixia a las entidades anunciando un incremento sólo del 2,6% en las plazas de personas dependientes e incumpliendo con el apoyo a los gastos derivados por el coronavirus".

Pérez ha insistido en que "es imprescindible" que la Junta publique ya las medidas económicas para entidades prestadoras por los costes extraordinarios del Covid-19, remarcando que "no ha cubierto en el primer periodo de la pandemia y no se ha puesto en marcha ninguna medida en este año 2021". "Instamos a Moreno Bonilla a que publique ya la convocatoria sin más dilación, porque desde enero tiene financiación extraordinaria y no ha hecho nada", ha zanjado la diputada socialista.