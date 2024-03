PSOE urge a Moreno a "cumplir" con las infraestructuras hídricas en la Sierra de Aracena para evitar cortes de agua

CORTELAZOR (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Huelva y senadora, María Eugenia Limón, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, "que actúe de una vez por todas y no siga retrasando más tiempo" las infraestructuras hídricas que necesita los 29 municipios de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, con 38.000 habitantes, "que sufre en los meses más calurosos restricciones de agua" y considera que "es una irresponsabilidad muy grande que no afronte con determinación el problema de la sequía".

Así, durante una reunión mantenida este martes con alcaldes y alcaldesas de la comarca, en la que también ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, la máxima dirigente de los socialistas en la provincia ha reprochado al Gobierno del PP "la dejadez, la desidia y el incumplimiento con unas actuaciones que fueron declaradas de interés el 16 de junio de 2020 y que cuatro años después los vecinos y vecinas sigan sufriendo cortes de agua durante meses y en ocasiones de hasta 9 horas al día, en algunos municipios".

"La solución segura para todos los municipios se tendrá cuando concluyan las cuatro fases del anillo hídrico pero hasta el momento, la primara fase no está al 100%, la segunda fase está a la espera de sacar proyecto, la tercera fase está en periodo de información pública y de la cuarta fase no hay nada hecho. Por tanto, si Monero no agiliza los trámites y actúa de manera urgente, la comarca seguirá sufriendo restricciones que, afortunadamente, se sigue lloviendo se podrá retrasar", ha subrayado Limón.

En este sentido, ha incidido en que con el Anillo Hídrico "no ejecutado al cien por cien, al no tener una fuente de suministro segura" y la falta de lluvias, que han ido aumentando a lo largo de los años, "provoca que muchos de estos pueblos estén agotando los recursos naturales de los que extraen agua".

Además, ha dicho que "si la Junta de Andalucía hubiera invertido los 652 millones de euros contemplados en los presupuestos para obras hídricas el Anillo Hídrico de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche ya estaría terminado".

"Frente a esta irresponsabilidad de Moreno, el Gobierno de España ha destinado más de 400.000 euros para dos nuevos sondeos de captación de agua subterránea en Cala y Cortelazor, dos municipios muy afectados por la escasez de agua", ha añadido.

Finalmente, Limón ha señalado que "este problema se agrava aún más, si no se ejecutan las infraestructuras de manera urgente" y sigue escaseando la lluvia "porque se pierden producciones agrícolas, afectar al ganado, a la erosión y pérdida de suelos, reducción de especies vegetales, entre otras, y conllevaría a la despoblación del territorio".