El PSOE vasco dice que "no entra en la cabeza de nadie" que los socialistas se abstengan para investir a Feijóo

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Vasco, Ekain Rico, ha asegurado que "no entra en la cabeza de nadie" que los socialistas se pudieran abstener para que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sacara adelante una investidura.

En un debate en Onda Vasca, recogida por Europa Press, Rico se ha referido a los resultados electorales de este domingo en los que los socialistas vascos fueron primera fuerza política en Euskadi, donde sumaron cinco escaños.

Tras reconocer que en el PSE están "muy contentos y satisfechos", ha considerado que estos resultados consolidan a Euskadi como "territorio clave en la apuesta por el gobierno de progreso que ha representado Sánchez". "Estamos contentos con el compromiso de que estos escaños sirvan para apuntalar ese gobierno que impida los retrocesos que las derechas han planteado en campaña", ha añadido.

Respecto a las peticiones del PP de que no se dé un bloqueo, Rico ha recordado los pactos con Vox en varias Comunidades y ha subrayado que "pedir al PSOE que se abstenga no entra en la cabeza de absolutamente nadie". "Feijóo ha querido plantear las elecciones como presidenciales pero nuestro sistema no es presidencialista", ha recordado.