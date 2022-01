PSOE ve "absurda" la Ley de Autonomía Fiscal de Madrid pero no le parece bien que el independentismo quiera centralizar

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha tachado de "absurdo" el nuevo Proyecto de Ley de Autonomía Fiscal de la Comunidad de Madrid pero tampoco le parece "lógico" que el independentismo pida centralizar.

"Es absurdo. Tenemos un modelo federal en el que cada Comunidad tiene su autonomía en materia fiscal. La Comunidad no para de hacer anuncios vacíos de vamos a eliminar todos los impuestos a todo el mundo", ha lamentado Lobato en una entrevista con 'Onda Madrid', recogida por Europa Press.

Para el también secretario general del PSOE-M, una vez que se consiga establecer una sanidad que atienda a los madrileños en 48 horas, agilizar la lista de espera en salud mental y tengan claro qué Madrid merecen los madrileños, se podrá hablar del sistema fiscal "pero teniendo las cosas claras".

Un mínimo tipo igual en toda España cree que puede producirse si hay acuerdo en el Consejo de Política Económica Fiscal y consenso desde qué puede ser mejor para el país desde el punto de vista económico.

"Yo creo que Madrid tiene que tener posición y asumir la responsabilidad de definirla (...) No me parece lógico que en un país como este el independentismo pida centralizar y el PP independencia de cada comunidad. No me parece que este debate tenga que tomarse ahora", ha finalizado.