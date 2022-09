El PSOE ve una "evidente" tendencia al alza en todas las encuestas desde julio en detrimento del PP

Afirma que la imagen de Feijóo se está deteriorando porque comete errores en sus intervenciones

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, considera que hay una tendencia evidente en todas las encuestas desde el mes de julio que muestran el ascenso de los socialistas en detrimento del PP de Alberto Núñez Feijóo, que a su juicio, está sufriendo un rápido deterioro de su imagen porque "mete la pata" en sus intervenciones.

Al ser preguntado por el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de septiembre --que ha devuelto al PSOE a la primera posición como partido con mayor estimación de voto, por encima del PP-- ha señalado que incluso las encuestas "más adversas" para el PSOE están mostrando esta tendencia y un descenso "rápido" del PP.

En este sentido, se ha mostrado convencido de que las políticas que está aplicando el Gobierno están siendo "las acertadas" y que les llevarán a "dar la vuelta a las encuestas" y a ganar las elecciones previstas para el año que viene.

Así, ha subrayado un dato que recoge el CIS, sobre la percepción ciudadana de que la economía no va bien aunque cuando les preguntan por si situación personal dicen que no está mal. "Algo tiene que ver con esa sensación que extienden algunos de que todo va fatal, cuando la gente está siendo receptora de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno" para que no le vaya "tan mal" a la ciudadanía, ha apuntado.

Respecto a la valoración que hace el CIS de Feijóo --que pierde la primera posición como líder más valorado en favor de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz-- el portavoz socialista opina que la imagen de Feijóo está cayendo porque "cada vez que interviene mete la pata", y eso está minando el "aura de moderado y buen gestor" con la que llegó a la presidencia del PP.

FEIJÓO INCAPAZ DE EXPLICARSE

A renglón seguido, Patxi López ha criticado la última intervención del líder del PP sobre los impuestos a la banca y las eléctricas impulsados por el Gobierno. Así, ha afirmado que Feijóo "no sabía ni como explicar" su oposición a estos tributos en el Congreso mientras se mostraba a favor de una propuesta similar de la Comisión Europea. "Es una incongruencia, al final eso se paga y se ve en la percepción de los liderazgos por parte de la ciudadanía", ha trasladado.

López ha fijado en el mes de julio el cambio en las encuestas a favor de los socialistas. En ese momento se celebró el Debate sobre el estado de la Nación, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció los citados impuestos a la banca y las empresas energéticas.

Ese mes, Sánchez también acometió varios cambios en puestos clave del PSOE tras la salida de la vicesecretaria general, Adriana Lastra, que fue sustituida por la ministra de Hacienda María Jesús Montero. Además, la ministra de Educación, Pilar Alegría, sustituyó al frente de la portavocía de la Ejecutiva Federal al diputado Felipe Sicilia y el propio Patxi López fue nombrado portavoz en el Congreso como recambio de Héctor Gómez.