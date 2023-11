El PSOE ve "impresentable" y una falta de respeto que PP y Vox no aplaudieran el discurso de Armengol

Patxi López considera que el discurso del Rey Felipe VI ha sido "razonable"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra PP y Vox por no aplaudir el discursos de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol en la apertura solemne de la legislatura. Considera "impresentable" y carente de sentido institucional el gesto de ambas formaciones, según ha indicado.

Sobre el discurso del Rey Felipe VI, que ha defendido a España como nación y "realidad compartida" y que la defensa de la Constitución no supone "mirar atrás con nostalgia", Patxi López ha señalado que ha sido "un discurso razonable"

En declaraciones a los medios en el patio de la Cámara Baja, una vez finalizados los discursos del Rey y de Armengol, se ha mostrado molesto con la actuación del PP y Vox que a su juicio ha sido "muy evidente" y tendrá que ser explicada por los grupos de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, según ha señalado.

"Eso es no tener ningún sentido institucional, ningún respeto ni cortesía parlamentaria, es no tener educación y no saber estar", ha lanzado.

LA MINISTRA DE IGUALDAD DICE QUE SE RETRATAN CON SUS GESTOS

En la misma línea la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reprochado este miércoles a PP y Vox que no hayan aplaudido a Armengol. "Cada uno se retrata con sus propios gestos", ha señalado.

Los diputados de Vox y el PP han rechazado aplaudir el discurso de Armengol al considerarlo "partidista". Las menciones de la socialista balear en defensa del Gobierno de coalición han generado rumores en el hemiciclo y, al final, la bancada de la derecha ha declinado concederle el aplauso que sí le han proporcionado los parlamentarios de PSOE y Sumar.

Redondo ha recalcado que las Cortes representan a todos los españoles. "Cuna de la soberanía popular, la sede de la soberanía popular y lo importante es que lleguemos a acuerdos, que lleguemos a aprobar leyes importantes para resolver los problemas de los ciudadanos", ha indicado.

Así, en declaraciones a los medios al término de la sesión, la ministra ha señalado que "cada uno se retrata con sus acciones". Para Redondo, "lo importante" en el Congreso es "no ser sectario", sino "mirar y tener una altura de miras sobre todo pensando en el interés general y en el bien común".

En esta línea, ha apelado al "consenso y al diálogo" y a la necesidad de "superar muchos problemas que todavía tiene la sociedad española", sin especificar, aludiendo a la Constitución, los acuerdos, los diálogos y el Parlamento como "vías" para lograrlo.

Sobre las palabras de Su Majestad llamando al cumplimiento de la Carta Magna, la titular de Igualdad ha resaltado que "todos insisten en su cumplimiento". "Es el pacto social en el que todos estamos a gusto, en el que todos nos sentimos protegidos y donde se garantizan los derechos de todas y todos", ha defendido.