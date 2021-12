PSPV y Compromís creen que el archivo del caso del 'pitufeo' no invalida la investigación sobre financiación irregular

VALENCIA, 15 (EUROPA PRESS)

El concejal de Hacienda y portavoz del PSPV en Valencia, Borja Sanjuán, ha asegurado este miércoles, en relación con el sobreseimiento de la causa del 'pitufeo' para 13 exediles y asesores del PP en la época de Rita Barberá, que el hecho "de que no haya blanqueo no quiere decir que no hubiera financiación irregular" mientras que el vicealcalde de Valencia y miembro de Compromís, Sergi Campillo, sostiene que ese auto no invalida la investigación sobre financiación irregular de los 'populares'.

A juicio de Sanjuán, en el auto se dice "que se recibió dinero negro, que cada concejal y asesor del grupo popular recibió dos billetes de 500, que con ese dinero se financió la campaña electoral y que hay concejales que han asumido y que han confesado que eso ocurrió".

"Por tanto, sacar pecho de ese auto es tanto como sacar pecho de una manera de proceder ilícita, de una manera de proceder que conllevaba acudir dopado a las elecciones. Si esa es la propuesta política que tiene el Partido Popular, entendemos que debe quedarse muchísimos años en la oposición", ha manifestado en declaraciones facilitadas a los medios.

Sanjuán ha subrayado que en el PSPV "siempre estaremos del lado de la ética y de aquellos partidos que no acuden dopados a las elecciones, que no se financian con dinero negro y que entienden bien la diferencia entre la responsabilidad penal y la responsabilidad política". "Y este auto lo que acredita es que el PP se financiaba irregularmente en sus campañas electorales", ha mantenido.

Por su parte, Campillo ha expresado su respeto a la decisión de la Audiencia, pero ha precisado que "tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez de instrucción en esta larga instrucción de más de cinco años mantenían otros criterios", que también ve "respetables" y ha dicho compartir.

Según Campillo, el auto de la Audiencia "sirve para archivar, para decir: como esto no sé de dónde viene, no puedo decir que sea blanqueo, pero también para decir que no es un comportamiento estético". Asimismo, ha señalado que esa decisión judicial "no invalida toda la investigación que se está haciendo sobre financiación irregular" de las campañas electorales 2007, 2011 y 2015 "y un largo etcétera de prácticas irregulares".

El responsable municipal, que ha presentado este miércoles el nuevo contrato de limpieza viaria, ha mostrado su respeto a la justicia y ha señalado que en un Estado de Derecho "todas las personas tienen derecho a usar todos los mecanismo legales a su disposición para defender sus intereses y su inocencia".

Para Campillo, esta es "una pieza menor y muy concreta del caso Taula", que "llamaba mucho la atención por la cantidad de cargos, sobre todo, de exconcejales del PP y asesores que estaban implicados", y en que "todos hemos leído que algunas personas habían reconocido que se había producido efectivamente esas transferencias de dinero y que el auto de archivo reconoce que no se sabe dónde está el origen", ha agregado.

En todo caso, ha hecho hincapié en que el PP "ha sido el partido que ha sido condenado por tener una caja b" y eso "son realidades innegables y palpables". En el mismo sentido se ha pronunciado la diputada de la coalición en Les Corts Papi Robles, que ha lamentado el tiempo que ha durado la instrucción, ha subrayado que la finalidad última es "que el dinero se devuelva y en Compromís seguiremos trabajando para ello", y ha indicado que esto es una "parte" de los casos que afectan al PP, que tiene "muchas causas abiertas y es el único condenado por corrupción a día de hoy en el Estado español".