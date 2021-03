PSPV cree que Cantó podría haber liderado la oposición y Compromís recuerda que en 2015 ya amagó con dejar la política

Pilar Lima (Podem) dice que nadie le va a echar de menos: "Es una persona tóxica y miserable"

VALENCIA, 16 (EUROPA PRESS)

El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha deseado suerte al hasta ahora líder de Cs en la Comunitat, Toni Cantó, tras su decisión de dejar la política, aunque ha remarcado que "podría haber tenido la posibilidad de encabezar la derecha" por encima del PP en la oposición. "La vida sigue, ya veremos dónde acaba", ha zanjado.

También el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, ha asegurado que desean "lo mejor" para Cantó en lo personal, mientras en lo político ha recordado que en 2015 "dijo prácticamente lo mismo" de volver a ser actor cuando dejó UPyD.

Como representante del tercer partido del gobierno valenciano, Pilar Lima (Unides Podem) ha cargado contra Cantó por "oportunista" al abandonar el barco de Cs en medio de una crisis y ha augurado que nadie lo echará de menos en política: "Es una persona tóxica y miserable".

Así se han pronunciado en declaraciones en el ficus de Les Corts antes de la llegada de Toni Cantó, tras firmar su renuncia antes de reunirse con los otros 17 diputados 'naranjas'.

Mata ha ironizado con que esto sea "lo más importante que ha pasado en España desde la Guerra Civil", ha subrayado que es una decisión personal y ha cuestionado su papel estos dos años al "bailar la yenka todo lo que ha podido al apoyar a unos y otros", en relación a sus acercamientos al PSPV.

Con todo, ha defendido que "su grupo parlamentario tiene que seguir tirando" del papel de Cs en Les Corts porque "la política no puede vivir del espectáculo" y hacen falta "líderes sosegados y no explosivos". También ha aventurado que a lo mejor el PP es "su destino lógico" después de sus últimas comparecencias, aunque lo vio más cercano a Vox.

Ferri (Compromís) ha criticado el papel de Cantó por su discurso de "polarización y confrontación" y sus intentos de "romper la paz democrática" en el gobierno valenciano con "experimentos" como apoyar los presupuestos. A su juicio, no era el momento de que abandonara el barco ahora cuando firmó hace unos meses el pacto de reconstrucción.

"Haga lo que haga, le deseo lo mejor y que deje ese discurso de buenos y malos, tanto si vuelve a ser actor como si vuelve a la política al estilo Ayuso", ha aseverado, instándole a trabajar porque la sociedad avance en derechos también en el mundo cultural.

Y Lima (UP) ha definido a Cs como un partido que lleva tiempo en descomposición y a Cantó como "una persona que no es idónea para trabajar en políticas que mejoren la vida de la gente", además de acusarle de lanzar "improperios" contra Podemos. "Está mejor fuera de Les Corts, el pueblo valenciano se merece algo mejor", ha remachado, para advertir que si se fuera al PP "demostraría que es un oportunista y que no tiene muchos principios ni honestidad".

Entre la oposición, Vox cree que Cantó tomó una decisión valiente y coherente y que Cs debe iniciar "alguna reestructuración". "Respeto absoluto a lo que hagan en otros partidos, no entramos en ese juego", ha recalcado José Mª Llanos, reconociendo que "tampoco es momento de empezar a disputarse los sillones" cuando hay noticias como un ERE de 630 trabajadores en Ford Almussafes.