PSPV critica que Feijóo reivindique el "oscuro pasado" del PP tras la petición de 19 años de prisión para Zaplana

VALENCIA, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSPV, José Muñoz, ha tildado de "vergonzoso" que "la misma semana que piden 19 años de prisión para Zaplana", el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "venga a la Comunitat Valenciana a reivindicar que vuelva ese oscuro pasado".

Así ha valorado la visita de Feijóo a Valencia, donde ha sostenido que la Comunitat "ya no es lo que era" y que los socios de gobierno de los socialistas (Compromís y UP) no son "lo mejor para esta tierra". Hace unos días, Fiscalía Anticorrupción solicitó 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo con el PP, Eduardo Zaplana, en el marco del 'caso Erial' donde se investiga el supuesto cobro de más de diez millones en comisiones derivadas de concesiones de ITV y parques eólicos.

"Es un insulto a los valencianos que han recuperado el prestigio de nuestra tierra tras los años de corrupción del PP", ha afirmado el también portavoz de Hacienda del PSPV en Les Corts, para destacar que la Comunitat es la segunda autonomía que más ha visto incrementados sus recursos con la reforma de la financiación del 2009.

Mientras tanto ha criticado que "el PP trató de incrementar todavía más" la infrafinanciación valenciana, además de reiterar que el Consell "seguirá reivindicando un modelo de financiación justo esté quién esté en el Gobierno, tal y como ha hecho siempre".

Ha defendido "la apuesta sin precedentes para ayudar a las clases medias, familias y trabajadores ante este escenario complejo" y ha reprochado a Feijóo que "el verdadero infierno fiscal al que se refiere es tener que arruinarse e hipotecarse de por vida para curarse de un cáncer, algo que no ocurre en la Comunitat".

"El Consell de Ximo Puig alivia a las clases medias valencianas mientras el único anuncio del PP se limita a bajadas de impuestos generalizadas para quienes menos lo necesitan: los ricos", ha aseverado.

Por todo ello, el socialista ha garantizado que en su partido no tolerarán "ninguna lección por parte de un PP que ahogó a la Comunitat a través de la corrupción, el despilfarro y malas prácticas políticas que han acabado en los tribunales". "Los valencianos y las valencianas no tienen ninguna duda --ha rematado--: frente al intento del PP de regresar al pasado más rancio, las políticas progresistas, transversales y de avance social del Consell de Puig".