El PSPV critica que Feijóo "traiga a València un mensaje de odio": "No saben ni perder ni gobernar"

VALÈNCIA, 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya traído a València "un mensaje de odio" y ha considerado que lo que molesta a los 'populares' no es la amnistía, sino no disponer de una mayoría para gobernar. "No saben ni perder ni gobernar".

Así ha valorado el representante socialista el mitin-concentración organizado por el PP este domingo en la capital valenciana contra la amnistía, que ha reunido a 20.000 personas, según la organización, y a 10.000, en cifras de la Delegación del Gobierno.

Para el PSPV, "Pedro Sánchez ha alcanzado un acuerdo que es positivo para la Comunitat Valenciana en el que se habla de la reforma de la financiación autonómica, la condonación de la deuda y de la gestión de las cercanías"

Por ello, Arcadi España lamenta que "Feijóo haya traído a València su mensaje de división y odio con el aplauso" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, "quien está más preocupado por contentar a Ayuso y al Partido Popular que por defender los intereses de los cinco millones de valencianos y valencianas".

Finalmente, el dirigente socialista ha recordado al Partido Popular que "la democracia es dialogo convivencia y educación, no es división fractura y odio al que piensa diferente" y subraya que "el PP no puede repartir carnets de democracia y ni siquiera tiene la potestad de decir quien es un buen o mal español".