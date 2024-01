El PSPV estudia su calendario de renovación ante la posibilidad de que el congreso coincida con las elecciones gallegas

Puig pide "cohesión, unidad y respeto" en el proceso interno y no se moja sobre fechas o candidatos

VALENCIA, 3 (EUROPA PRESS)

El líder del PSPV, Ximo Puig, ha confirmado que en la ejecutiva del partido del próximo lunes se analizará el calendario del proceso de renovación orgánico, ante la posibilidad de que el futuro congreso del que saldrá su sucesor o sucesora coincida con las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero.

"Es una cuestión que vamos a analizar para que la necesaria renovación interna no entre en conflicto con las expectativas de carácter externo", ha explicado al ser preguntado por esta posibilidad en rueda de prensa, tras una reunión del grupo parlamentario del PSPV en Les Corts.

Ahora bien, ha remarcado que Galicia y el PSPV son "dos hemisferios un poco diferentes", no ha querido adelantar ninguna fecha para el congreso y tampoco se ha posicionado por ningún posible candidato para unas eventuales primarias a la secretaría general del partido, al ser preguntado por nombres como la ministra Diana Morant o al líder socialista en Alicante, Alejandro Soler.

Puig ha insistido en que no puede avanzar el calendario y "todavía menos" a los candidatos, así como que el lunes se tomará "la decisión que corresponda". Sí ha reconocido que retrasar el congreso "es una de las posibilidades" para evitar que coincida con las elecciones gallegas.

OBJETIVOS: MÁXIMA COHESIÓN Y FORTALECER EL PSPV

Preguntado por si se siente más cómo con un candidato o con una candidata a primarias, ha defendido que "lo fundamental es que el proceso sea de la máxima cohesión posible y, sobre todo, que se fortalezca y vigorice el proyecto socialdemócrata y valencianista" que lleva una década encabezando.

Un proyecto, ha subrayado, que "se tiene que actualizar pero tiene unas bases sólidas". Como ejemplo ha indicado que cuando fue elegido al frente del PSPV la intención de voto "no llegaba al 20% y ahora está en el 32%": "Somos la alternativa real al gobierno más de derechas en la historia de la Comunitat Valenciana".

Dicho esto, ha asegurado que "lo único" que le preocupa es que el proyecto del PSPV salga fortalecido del congreso y ha añadido que "hay liderazgos potentes que se tienen que, desde luego, validar ante la ciudadanía". "La base y lo fundamental es fortalecer el proyecto desde la cohesión, la unidad y el respeto", ha abundado.

El 'expresident' no ha querido hablar sobre la postura de Soler ni confirmar si ha hablado con Morant porque "es una cuestión que corresponde a las personas que tienen que tomar la decisión". "Todo el mundo debe ser consciente de los procesos internos --ha zanjado--. Cada persona tomará su decisión, a mí lo que me correspondía hacer ya lo he hecho".

REESTRUCTURACIÓN EN LES CORTS

Por otro lado, el grupo del PSPV en Les Corts se reunirá el próximo martes para realizar los cambios necesarios tras la llegada de José Muñoz como nuevo síndic y la incorporación de nuevos diputados que deben integrarse en las áreas económica, social y territorial. "Supongo que habrá cambios de portavoces", ha señalado Puig.

Y respecto a la reivindicación de Juristes Valencians, que ha instado a PP y PSOE a apoyar la enmienda que se vota este mes en el Congreso para que la Comunitat Valenciana recupere el Derecho Civil Valenciano en el marco de una reforma de la Constitución, Puig ha subrayado que la postura del PSPV es "clara" a favor, aunque ha reiterado que es necesario un acuerdo a nivel estatal que ve complicado.

Además, ha abogado por profundizar en la reforma de la Carta Magna no solo para eliminar el término "disminuido" como acordaron PP y PSOE, sino para ir más allá en cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres en la sucesión de la jefatura del Estado.