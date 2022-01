El PSRM pide al PP que "no esconda bajo el manto de la corrupción" la investigación del 'vacunagate'

MURCIA, 29 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado en la Asamblea Regional que, en la próxima junta de portavoces, prevista para el próximo 2 de febrero, se incluya la propuesta se los socialistas de ampliar en seis meses el plazo para la continuación de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre el protocolo seguido por la Consejería de Salud para la vacunación contra la Covid 19 en la Región de Murcia, con el fin de que se incluya en el orden del día del primer pleno ordinario.

Lucas ha recordado que ha pasado casi un año desde que se constituyó la comisión, y no se ha convocado ni una sola vez, "porque el PP y los tránsfugas la están vetando, con la baja calidad democrática que les caracteriza, para proteger al Gobierno regional de este escándalo. Si no tienen nada que ocultar, no entendemos por qué se niegan a continuar con esta comisión".

"La ciudadanía de la Región de Murcia tiene derecho a conocer qué altos cargos se vacunaron irregularmente, saltándose el protocolo y poniendo en riesgo la salud de las personas, pero el PP sigue sin dar la cara, demostrando una vez más su falta de transparencia", ha señalado.

En este sentido, ha recordado que a finales del pasado noviembre el Consejo de la Transparencia aprobó una resolución que obligaba a la Consejería de Salud a publicar los datos de todos los altos cargos que fueron vacunados irregularmente.