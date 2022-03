Pueblos Más Bonitos pide respetar el patrimonio histórico a la hora de instalar la fibra óptica

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España, Francisco Mestre, ha tachado de "indadmisible" la gestión de las operadoras a la hora de instalar fibra óptica en estos municipios con respeto a las normas de patrimonio.

En concreto, Mestre ha denunciado la gran falta de sensibilidad de las empresas encargadas de la instalación, "teniendo en cuenta que la mayoría de nuestros pueblos son conjunto histórico y hay unas normas que establece patrimonio que han de cumplirse".

"Traer internet de calidad a nuestros pueblos es importantísimo, pero debemos respetar nuestro patrimonio y no olvidar que nuestro país es la segunda potencia turística del mundo. Es nuestra principal industria y no podemos pasar por alto estos atropellos", ha añadido.

Según la Asociación, las compañías telefónicas utilizan subcontratas que van a los pueblos sin previo aviso e incluso en festivos a instalar los cables de fibra óptica

Además, ha señalado que hay muchos pueblos que tienen preparado el soterramiento de cables pero las instaladoras los colocan por vía aérea por ahorrarse tiempo y costos e incluso amenazan a sus alcaldes con dejar sin fibra a los vecinos si no aceptan que los operarios la instalen por las fachadas.

Por ejemplo, desde el municipio de Frigiliana, en Málaga, la concejalía de turismo y cultura ha asegurado que los técnicos "nopiden autorización, que llegan y conectan sin respetar".

El mismo testimonio llega desde Vinuesa, en Soria. Según su alcalde, no piden permiso a nadie, ven el cuadro y despliegan por donde "les da la gana" sin mirar si pasándolo por otro lado no afectaría tanto la estética. "Son subcontratas que no valoran nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra belleza", ha afirmado.