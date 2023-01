¿Puede Gerard Piqué emprender acciones legales contra Shakira? ¡Te lo contamos!

¿Podría considerarse su canción con Bizarrap como un ataque al honor y a la intimidad del exfutbolista y Clara Chía? ¿Habrá cambios en el convenio regulador de sus hijos?

MADRID, 13 (CHANCE)

La nueva canción de Shakira con el productor y Dj argentino Bizarrap, "BZRP Music Sessions #53", se ha convertido en auténtico fenómeno a nivel mundial. En poco más de 24 horas supera los 60 millones de reproducciones en YouTube y se especula con que la colombiana habría ganado ya con ella la friolera de 1.5 millones de euros.

Y es que como ella misma ha dejado claro en su último single, "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". Pero además de este dardo a Piqué incluye otros muchos, que han dejado en una posición muy complicada tanto al exfutbolista como a su nueva novia, Clara Chía, a los que ha arrasado con letras como "Una loba como yo no está pa' tipos como tú. A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú"; "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda"; "Tiene nombre de persona buena. Clara-mente no es como suena"; o "Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también"

Pero, ¿podrían Piqué y Clara Chía considerar estas frases como un ataque directo a su persona?. ¿Se trata de un posible delito de injurias o calumnias? ¿Podrían iniciar medidas legales contra Shakira? De la mano de Legálitas te contamos si el exfutbolista podría demandar a su ex.

¿Vulnera Shakira el derecho al honor o a la intimidad de Piqué y Clara Chía?

Es muy probable que la cantante cuente con un equipo jurídico que le habrá asesorado durante toda la creación y composición del tema y su letra. Y es que en la canción no se hace referencia directa a ninguno de los implicados y tampoco revela datos o hechos concretos relacionados con su vida íntima con el exfutbolista.

Todos los artistas crean en base a sus vivencias personales y muchas de sus canciones son en parte autobiográficas y en base a la libertad de expresión, lo que no implica que con ello se vulnere derecho alguno.

A pesar de que el público lo ha interpretado como una alusión clara (y nunca mejor dicho) a Piqué y su nueva novia, la realidad es que no es más que una canción que se ha vuelto viral en apenas unas horas. Este hecho no quita que puedan emprender acciones legales, aunque el recorrido en una demanda de vulneración del derecho al honor en este caso concreto sería bastante corto, por lo señalado anteriormente y porque son los propios demandantes los que deben acreditar cuáles han sido los perjuicios ocasionados.

¿De qué manera afecta al convenio regulador de los hijos?

La canción no es motivo para que se produzca una modificación del acuerdo de custodia al que llegaron el pasado noviembre después de una tensa negociación que se alargó durante más de tres meses. Y es que en este caso no han cambiado las circunstancias ni tampoco sus hijos Milan y Sasha están en una situación de peligro o necesidad de protección.

¿La letra atenta contra el derecho al honor de Piqué y Clara Chía?

Tras la última reforma del Código Penal que tuvo lugar por la Ley Orgánica 1/2015, las injurias leves se han despenalizado, salvo las que tienen lugar en el ámbito familiar o las injurias leves a la autoridad. Para que el ataque al honor de una persona sea una acción constitutiva de delito, habría que demostrar que las expresiones empleadas por Shakira son gravemente ofensivas teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes y el contexto en el que se producen.

Asimismo, la artista tendría que haber actuado la intención de menospreciar y desacreditar a Piqué. Si el objetivo no es otro que lanzar una crítica, denunciar unos hechos o incluso ejercer el derecho a la libertad de expresión para defenderse, es muy probable que el juzgado no aprecie indicios de delito.

Si se analiza toda la letra de la canción, se puede comprobar que todo son insinuaciones y medias tintas. Bien es cierto que por alusiones se sabe que con "novato" se está refiriendo a su exmarido y que "tiene nombre de buena persona, clara-mente no es como suena" va por Clara. De cara a una posible querella, sería también fácilmente defendible que la intención real es la de ejercer el derecho a expresar libremente opiniones, posibles situaciones injustas y aludir a una libertad creativa y artística.

¿El verso "me dejó con la deuda en Hacienda" incurre en un delito de calumnias?

Analizando si dicha expresión pudiese estar incurriendo en calumnias al imputar a Piqué la presunta comisión de un delito fiscal, no parecer ser esa la intención que se deduce de la letra de la canción. Lo que pone de manifiesto es una crítica ante una situación de conflicto puesto que no toda deuda con Hacienda es constitutiva de delito. Esto solo ocurre si las defraudaciones son superiores a 120 mil euros.