Puente afea a Ayuso no asistir al acto de la nueva estación de Parla y la Comunidad dice que fue invitada a última hora

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha afeado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no haya asistido al acto de arranque de las obras de la nueva estación de Cercanías de Parla, a lo que desde el Gobierno regional han contestado que fue invitada "a última hora".

En declaraciones a los periodistas, desde el municipio madrileño, el titular de Transportes ha criticado que se le esté echando la culpa de que la Comunidad de Madrid no fuese invitada a la inauguración del túnel de Pajares "cuando no pintaban nada" y ahora también se le quiera responsabilizar de no estar en Parla "a pesar de haberles invitado".

"La razón fundamental por la que no está aquí es porque a lo mejor hay que tener valor para venir a Parla", ha deslizado Puente, quien ha asegurado que desde el Gobierno madrileño no han hecho "absolutamente nada por este municipio".

En este punto, Puente ha indicado que él en Valencia se vio con el presidente, Carlos Mazón, para "desbloquear las obras del puerto"; que en Andalucía invitó al presidente, Juanma Moreno, a un acto en Algeciras pero delegó en su consejera de Transportes y que el lunes se verá con la presidenta de Extremadura, María Guadiola.

"Yo soy el mismo, el mismo ministro. El problema no soy yo, oiga. El problema es de quien siempre está permanentemente dando la nota. Dando la nota y generando conflictos institucionales, simple y llanamente por el fin de hacerlo, de crear conflicto. De crear conflicto donde no lo hay", ha sentenciado.

A su parecer, si la presidenta "no quería" o "no podía" acudir al acto por agenda al estar este viernes homenajeando al piloto Carlos Sainz, ganador del Dakar, en la Puerta del Sol, podría haberlo aplazado "a las 12 y haber estado con los vecinos de Parla" o haber mandado a su consejero del ramo.

"No decidimos quién viene en nombre de la Comunidad cuando invitamos a su máximo representante, que es lo que hemos hecho en este caso, invitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Si no hay nadie aquí hoy, no es culpa del ministro, ni es culpa del Gobierno, es culpa de la Comunidad que no ha querido venir", ha subrayado.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha asegurado que a la presidenta se le ha invitado "a última hora" y "no ha habido forma de poder conciliar las agendas". Según ha expuesto, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, "no había sido invitado".

"Quizás el Gobierno de España, el Gobierno central, pues lo que debería es ser algo más previsor y debería poder tratar de conciliar previamente las agendas", ha sostenido a continuación en declaraciones a los medios en la inauguración de las actividades por el Año Nuevo Chino.

En todo caso, García Martín ha incidido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya les tiene acostumbrados a estos "actos de deslealtad", a no contar con la Comunidad o a hacerlo "tarde".