Puente cree que "no es bueno" lo ocurrido en el PP y niega similitudes entre contratos en Madrid y Valladolid

VALLADOLID, 18 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cree que "no es bueno para el sistema democrático" la situación que vive estos días el Partido Popular y ha negado similitudes entre los contratos para la adquisición de material contra la COVID-19 realizados por la Comunidad de Madrid y por el Ayuntamiento que dirige.

Por lo que se refiere a la situación interna en el PP, Puente ha reconocido que no le genera "ninguna satisfacción" lo que está viendo, ya que "no es bueno" que "un instrumento que canaliza la participación de un sector de la ciudadanía en las instituciones y la democracia", como es el Partido Popular, pase por algo así.

"No es bueno para el sistema democrático", ha insistido durante una rueda de prensa celebrada este viernes, tras alertar del "riesgo" de que "un partido más radical" se erija "en representante de ese sector de la población". "No es nada bueno lo que estamos viendo", ha subrayado el alcalde, quien ha opinado que los dirigentes 'populares' "no lo están haciendo nada bien".

Así, ha considerado "difícil de entender" que ante un caso "de presunta corrupción", en lugar de "perseguirlo con total transparencia", se "guarde en un cajón a conveniencia de las guerras internas de quienes las protagonizan".

En cuanto al posible parecido entre el contrato que el Ayuntamiento de Valladolid firmó para la adquisición de mascarillas con un "amigo" del alcalde y el de la Comunidad de Madrid, en el que el hermano de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría participado como intermediario, Puente ha rechazado cualquier "similitud" y ha subrayado las diferencias entre ambos procesos.

TRANSPARENCIA FRENTE A OPACIDAD

"Todas las instituciones, cuando llegó la pandemia, nos vimos obligadas a contratar equipos de protección. En Valladolid nos juntamos todos los grupos y pusimos sobre la mesa todas las opciones, yo puse sobre la mesa la opción de un amigo y así se lo hice saber a todos los grupos, con total transparencia", ha explicado Óscar Puente, quien ha comparado este proceso con la "absoluta opacidad" del caso madrileño.

"Aquí se llevó al Pleno el contrato, allí ni siquiera pasó, parece ser, por el Consejo de Gobierno", ha insistido el primer edil, quien ha recordado que en Valladolid "el PP lo judicializó", por lo que espera que "haga lo mismo" en este caso.

En este sentido, se ha referido al archivo de la causa tanto por el Juzgado de Instrucción como de la Audiencia Provincial y ha recordado que el fallo constató la "mala fe y utilización espuria de la jurisdicción penal" por parte de los demandantes.