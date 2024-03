Puente exige al PP que "deje de ensuciar" con el 'caso Koldo' y recalca que hoy por hoy no hay motivo para más ceses

Asegura haber frenado el relevo de un alto cargo de Transportes que pidió ser cesado para dejar de sufrir "el calvario" de la oposición

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha exigido este miércoles al PP que "deje de ensuciar" y "enfangar" con el 'caso Koldo', ha defendido la actuación del PSOE y del Gobierno desde su estallido y ha incidido en que, hoy por hoy, no hay motivos para acometer nuevos ceses en su departamento por este asunto.

Durante su comparecencia en el Pleno del Congreso, el ministro ha recalcado que si la investigación judicial o la auditoría que ha encargado revelan que queda alguien en su ministerio vinculado a la trama del exasesor del exministro José Luis Ábalos, actuará en consecuencia, pero ha hecho hincapié en que esperará al resultado de estas pesquisas.

Es más, ha desvelado que un cargo de Transportes, de quien no ha dado el nombre, le ha pedido que le cese ya para "evitarse el calvario público" al que le están sometiendo, pero que él no está "dispuesto" a hacer eso. "No voy a cesar a nadie porque ustedes lo pidan sino por tener la convicción de que ese cese es merecido", ha recalcado al PP.

Además, el ministro ha cargado contra quienes, a su juicio, juegan a la "equidistancia", equiparan al PSOE y el PP en cuanto a la corrupción y le reprochan que recurra al "y tu más". Así, ha presumido de la rapidez con la que el PSOE exigió responsabilidades políticas por este tema a un militante tan destacado como Ábalos y ha hecho hincapié en que en esto no se parecen en nada al PP, aunque ha reconocido que a veces no queda más remedio que echar mano del "y tu más" porque no hay "alternativa".

EL SOBRE DE LA CHALANA

Puente también ha aprovechado su comparecencia para reiterar los motivos que le llevaron a cesar al ex secretario general de Puertos del Estado Álvaro Sánchez Manzanares. Según ha relatado, se debió a que elevó para que lo firmara el presidente de la entidad una respuesta a un organismo de control en la que se "faltaba a la verdad".

Respecto al sobre que entregó a Ábalos en un restaurante madrileño el subsecretario del ministerio, Jesús Manuel Gómez García, Puente ha detallado que eran documentos relativos a sendas resoluciones del Consejo de Transparencia sobre reclamaciones de información cursadas por ciudadanos y al informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los contratos del sector público empresarial durante la pandemia.

El ministro ha admitido que el subsecretario podría haberle enviado esa información a Ábalos por Whastapp, pero que, como se conocían, decidió dársela en un restaurante. "Allí también podría estar yo, que le conozco, pero ahora sospechamos de todo y eso no serio en democracia", ha añadido.

LA ESPOSA DE KOLDO

Asimismo, el ministro ha explicado que cuando se publicó que la esposa de Koldo Izaguirre trabajaba para una empresa que había contratado con Transportes recabó información y ha contado lo que descubrió.

Según su relato, uno de esos contratos era para el suministro de un material "a precio", es decir "sin ningún tipo de valoración" y, en cualquier caso, ninguno se llegó a ejecutar porque la empresa proporcionó un material que no cumplía los estándares. Es más, en un caso el ministerio inició una reclamación por esta circunstancia.

Por último, a la diputada de Vox, Carina Mejías, a la que ha llamado "fascista" la ha retado a llevar al Gobierno a los tribunales si cree que tiene motivos para ello y se ha mostrado dispuesto a comparecer ante la comisión de investigación sobre la contratación pública en pandemia que va a abrir el Congreso para dar todas las explicaciones que se le requieran.