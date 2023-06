Puente, sobre su postergación en el palco del Valladolid: Es un comportamiento de gente tercermundista

VALLADOLID, 6 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid en funciones, Óscar Puente, ha vuelto a referirse este martes ante las preguntas de los periodistas a la situación que vivió este domingo en el palco del estadio José Zorrilla, cuando el Real Valladolid le alejó del lugar que habitualmente ocupa el regidor junto a la Presidencia del club, que le parece un comportamiento "de no entender qué papel tiene cada uno, propio de gente que viene de dinámicas tercermundistas".

El regidor vallisoletano, que previsiblemente vive sus últimos días como alcalde ya que el PP y Vox tienen los concejales suficientes para investir un nuevo primer edil en la sesión de constitución de la Corporación que se celebra el próximo 17 de junio, ha explicado de nuevo la situación que se dio en el palco en el partido Real Valladolid-Getafe que concluyó con el descenso del club blanquivioleta a Segunda División.

Según ha explicado, en su gabinete se enteraron "un día antes o dos" del choque de que no se iba a sentar en el sitio "de la Presidencia" y el club trasladó que aunque sigue siendo el alcalde "era un candidato" y como tal se sentaría junto al "otro candidato", el 'popular' Jesús Julio Carnero que también estuvo en el palco.

"No hubo manera de hacerles entrar en razón y simplemente nos sentamos donde nos pusieron. No me parecía que era el momento de provocar ningún tipo de conflicto, teniendo en cuenta que lo importante el domingo era el partido y que lo que estaba en juego era más importante que donde me sentase yo", ha reflexionado.

Finalmente, se sentó en un lugar más apartado del espacio presidencial del palco, en lo que ve como "un agravio" no hacia él sino "a la ciudad".

Además, ha apostillado que le parece "una forma de no entender, de que nunca han entendido nada, qué papel tiene cada uno" y, al mismo tiempo "un comportamiento propio de gente que viene de dinámicas tercermundistas, por no hablar de otra manera", en referencia a la directiva del club presidido por el exfutbolista y doble campeón del Mundo Ronaldo Nazário.

En definitiva, ha explicado que se sentó donde le ubicaron, vio el partido, sufrió y lloró "como los demás" y al concluir le dio un abrazo a "Mat" --en referencia al consejero delegado del club, Matthieu Fenaert, y otro abrazo a Ronaldo "a pesar del mal estilo que han demostrado".

Asimismo, ha enfatizado que ahora hay que "luchar y sacar al equipo de abajo otra vez".

También ha reflexionado sobre el impacto negativo que puede tener el descenso en la ciudad, aunque ha apuntado que no tiene "tan claro" que afecte en lo económico, sino más en lo "anímico".

Así, ha reflexionado que se hacen "muchos estudios" sobre el impacto económico, pero al hablar sobre la hostelería se ha preguntado "cuántos visitantes han venido este año en Primera y cuántos han venido el año pasado en Segunda", porque considera que viene a los partidos "más gente de Gijón y de Oviedo" que de localidades que tienen equipo en la máxima categoría.

Eso sí, ha reconocido que "el nombre del equipo en primera" y de la ciudad aporta posicionamiento y tiene "valor más allá de lo económico, en lo anímico", pues entiende que el Real Valladolid es "una seña de identidad de la ciudad y una forma de entender la vida de mucha gente", algo que considera que está "por encima del dinero".