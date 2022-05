Puente (PSOE) afirma que Gallardo va a tener "mucho tiempo libre" para mostrar lo que es "la extrema derecha de verdad"

VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid y secretario general del PSOE vallisoletano, Óscar Puente, ha afirmado este sábado que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, va a tener durante la legislatura "mucho tiempo libre" para mostrar a los ciudadanos de la Comunidad lo que es "la extrema derecha de verdad" y que "a lo mejor termina saliendo barato el pagarle el sueldo" --en relación con el "daño" que pueden hacer sus declaraciones al Ejecutivo--.

Puente considera que a "algunos se les ha olvidado o no recuerdan" que durante 40 años "ya se sufrieron" políticas que querían hacer a la mujer "portadora y dadora de vida" y se suprimieron sus derechos en materia del aborto y el trabajo, o medidas que "eliminaron" los servicios sociales, por tanto hay que "dejar que se expresen libremente para que aquellos que tengan dudas se den cuenta de que ese modelo que defiende el vicepresidente es el que la extrema derecha quiere trasladar a los ayuntamientos".

En estos términos se ha expresado el regidor municipal sobre la coyuntura política de la ciudad y la Comunidad durante su intervención en el primer encuentro de alcaldes y concejales socialistas de la provincia que se ha celebrado este sábado en el hotel Lasa Sport, un evento "importante" para "perfilar" las próximas elecciones municipales de 2023 y "poner cara" a los representantes del partido de la zona.

"Hoy se ha reunido el partido para hablar entre los miembros y para manifestar a la sociedad el objetivo del partido de tomar conciencia de cara a los comicios que se celebrarán dentro de un año", ha explicado Puente, ya que "hay mucho que hacer" para ganar las elecciones en todos los municipios "posibles y lograr la Presidencia de la Diputación".

En relación con los procesos electorales, Puente ha reconocido que, "de alguna manera flota" en el ambiente el resultado de las autonómicas que han permitido que el Ejecutivo se haya formado a través de un pacto entre la "derecha y la extrema derecha", pero hay que tener en cuenta que "solo" han sumado dos puntos más en la provincia de Valladolid, lo cual quiere decir que los socialistas "están en condiciones" de lograr la victoria dentro de un año.

En este sentido, el primer edil vallisoletano ha recalcado que en la ciudad el Partido Popular está "acorralado por la extrema derecha", de manera que el PSOE es el "partido de referencia de la izquierda en la ciudad y la provincia" y tiene "total capacidad de gobernar y ganar las elecciones".

EL CAMPO NO ES "SOLO CAZA Y TOROS"

El alcalde de la capital del Pisuerga ha expresado su preocupación por aquellos que dicen que el Partido Socialista "no es capaz de entender al mundo rural", por aquellos que "defienden que es la derecha la que mejor lo representa", pero todo ello "depende" de "si el mundo rural se reduce a la caza y a los toros pues a lo mejor algunos tienen razón", aunque el PSOE "no está en contra de la caza, sino a favor de que se respeten y mantengan los recursos naturales".

Pero el partido "sí esta con el campo", ha sentenciado Puente, porque quien no entiende el mundo rural "en realidad" es el que "lo ha estado despoblando durante años", no entiende el campo "el que no ha hecho nada por potenciar los recursos con los que cuenta la Comunidad" y ha "fomentado un abandono institucional".

"Se defiende al campo del mismo modo que se defiende a la Guardia Civil o a la Policía Municipal, con la mejora de sus condiciones, algo que ha hecho el Ayuntamiento, puesto que los poderes públicos los gobiernan los representates de los ciudadanos, y con el campo hay que hacer lo mismo, "defenderlo" a través de la defensa del transporte interurbano, que es competencia de la Junta, un servicio que en la Comunidad es "tercermundista".

El campo "no son solo toros y caza, hay que quitarse esos complejos de encima", ha reiterado Puente, para después explicar que su partido tiene una agenda que va a "buscar corregir esta situación, algo que "se opone a la agenda oculta de la extrema derecha" en materia de la desigualdad rural.