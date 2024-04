Puente ve con "cero sorpresa" ser citado por comisión del Senado sobre el caso Koldo y dice no tener "nada que ocultar

BRUSELAS, 3 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha mostrado este miércoles desde Bruselas "cero sorpresa" si es citado por la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', al tiempo que ha querido dejar claro que irá "sin ningún problema" porque no tiene "nada que ocultar".

"Soy el primer ministro que ha comparecido en el pleno del Congreso de los Diputados sobre este tema. Por tanto, no me sorprende que me hayan citado a declarar, iré y sin ningún problema", ha indicado el ministro, al ser preguntado por ello a su llegada a una reunión informal de ministros europeos de Transporte en la capital comunitaria.

La Mesa de la comisión se reunirá en la tarde de este miércoles para ordenar los trabajos de la investigación parlamentaria, entre los que se encuentran las listas de comparecientes. El PP ya ha avanzado que citará al expresidente canario y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y no descarta citar a otros miembros del Gobierno como Óscar Puente.

En este contexto, Puente ha dicho ver la convocatoria con "cero sorpresa" porque "estaba claro" que sería citado y ha insistido en que no tiene "nada que ocultar", pero tampoco "mucho que ofrecer" ni que "aclarar", porque, ha argumentado, tampoco tiene "información relevante" sobre la presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia que se investiga. Con todo, ha concluido, irá "encantado".

El Senado creó el lunes la comisión que se encargará de investigar la presunta trama de cobro de comisiones por la adjudicación de contratos para la venta de material sanitario en plena pandemia, conocida como 'caso Koldo'. El órgano quedó constituido tras la elección de su mesa, que salió adelante gracias a un pacto entre 'populares' y socialistas, que ocuparán, respectivamente, tres y dos asientos.