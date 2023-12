Puente ve "delictivas" las palabras de Abascal sobre que el pueblo querrá colgar a Sánchez de los pies

Calviño advierte "simetría" entre PP y Vox pero se alegra de que los 'populares' rechacen las declaraciones

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha señalado este lunes que considera "delictivas" las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, en las que aseguró que "habrá un momento" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"No escucho el rasgar de las vestiduras de los editorialistas de la derecha sobre las palabras de Abascal que, a mi juicio, son delictivas. Por favor, si alguien encuentra un análisis proporcionado a la gravedad de estas palabras soy todo ojos", ha expresado Puente en un mensaje en la red social X.

Para la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, son declaraciones que le dejan "bastante preocupada". "Me parece peligroso", ha señalado, antes de llamar a "desescalar" este tipo de discursos lo antes posible y ha culpado al PP de lanzar insultos y de contribuir "también" a actitudes "de odio".

"Cuando uno prende la mecha no sabe dónde va a terminar y yo veo mucha irresponsabilidad tanto en Vox como en el PP. Veo una simetría muy clara", ha señalado la vicepresidenta primera en una entrevista en Onda Cero. No obstante, al saber que los 'populares' han rechazado lo dicho por Abascal, ha indicado que se alegra de que se den cuenta de que ese no es el camino adecuado.

En parecidos términos, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha tachado de "inadmisibles" las palabras de Abascal en un mensaje en la red social X. En su opinión, "siembran intolerancia, propagan odio y quiebran la convivencia". "Todo el mundo debería condenarlas. Algunos ya tardan", ha demandado.

Puente, Calviño y Hereu se han sumado de esta forma a las críticas contra las palabras de Abascal que en las últimas horas han realizado ministros socialistas como María Jesús Montero, Diana Morant, Pilar Alegría, Ángel Víctor Torres, Isabel Rodríguez, Félix Bolaños, José Manuel Albares y Diana Morant.

El domingo, Abascal afirmó en una entrevista con el diario argentino 'Clarín' que "habrá un momento dado" en el que el pueblo querrá "colgar de los pies" a Sánchez, señalando que será así porque, a su juicio, el presidente del Gobierno ha "vendido" sus principios y "puede hacer cualquier cosa" para mantenerse en el poder, incluso "pisar las leyes" o "poner en riesgo la unidad nacional".